Skrzypiały, wyły i trzęsły się, ale warszawiacy je kochali! Tak wyglądały legendarne Ikarusy

Był rok 1978, gdy na ulicach stolicy pojawiły się węgierskie autobusy serii 200. Dla mieszkańców Warszawy był to prawdziwy przełom. Pojemne, proste w konstrukcji i − jak na tamte czasy − niezwykle wytrzymałe. To właśnie one pomogły przetrwać „zimę stulecia”, kiedy inne pojazdy odmawiały posłuszeństwa, a miasto musiało funkcjonować mimo ekstremalnych warunków.

Ikarusy zostały wizytówką Warszawy

Ikarusy szybko stały się wizytówką stolicy. − Warszawa stała się potem reklamą dla Ikarusów w innych miastach. Zyskaliśmy świetne referencje podczas wspomnianej zimy. A z zagranicy kupowano wtedy przegubowce, bo krótsze autobusy produkowano w Polsce na licencji − wspominał w rozmowie z branżowym portalem transport-publiczny.pl Laszko Rakasz, wieloletni przedstawiciel firmy Ikarus w Polsce.

Kultowe cechy Ikarusów

Przez 35 lat woziły miliony pasażerów. Do szkoły, do pracy, na randki i rodzinne uroczystości. W sumie przez Warszawę przewinęło się niemal 4 tysiące Ikarusów. Ich żółto-czerwone, a czasem całkiem czerwone sylwetki były nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu i każdej pamiątkowej fotografii z PRL-u i lat 90.

Do dziś wywołują lawinę wspomnień. Na profilu „infoulice”, prowadzonym przez warszawski ratusz, urzędnicy przypomnieli klimat tamtych podróży:

− Nie zna życia, kto nie wdrapywał się do autobusu po schodach, nie siedział na skajowych siedzeniach i nie pamięta szczęku otwierających się harmonijkowych drzwi. Droga do szkoły czy pracy upływała przy dyskretnym wyciu mostu napędowego i dźwięku obijających się o siebie szyb, które notabene wcale nie tak łatwo było latem otworzyć. Kierowca jednym pociągnięciem palca otwierał drzwi i był wybitnym specjalistą w poszukiwaniu biegów − jak głosi plotka nie były one w układzie H tylko O, a długi lewar służył do losowania przełożenia − czytamy.

Ostatnie Ikarusy na ulicach Warszawy

Wybór Ikarusa jako producenta pierwszego seryjnego autobusu przegubowego dla Warszawy nie był przypadkiem. Zadecydowała prosta konstrukcja i ścisła współpraca gospodarcza Polski z Węgierską Republiką Ludową. Choć wymiana floty na nowoczesne pojazdy trwała latami, jedno było pewne − era Ikarusów musiała się kiedyś skończyć.

Ostatecznie kultowe autobusy zniknęły z warszawskich ulic w grudniu 2013 roku. Dziś nie wożą już pasażerów, ale w pamięci warszawiaków wciąż pozostają symbolem miasta i niepowtarzalnego klimatu dawnych lat.

Zniknęły z ulic Warszawy 10 lat temu. Kultowe Ikarusy powróciły! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.