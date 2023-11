Jeszcze 10 lat temu woziły warszawiaków. Tak wyglądały kultowe Ikarusy

Warszawa. 10-lecie wycofania Ikarusów z Warszawy

O wyborze Ikarusa, jako producenta pierwszego seryjnego autobusu przegubowego dla stolicy zdecydowała prosta konstrukcja i genialna współpraca gospodarcza Polski z Węgierską Republiką Ludową. To był rok 1978.

Od tamtego okresu przez Warszawę przewinęło się niemal 4 tysiące Ikarusów. Ten żółto-czerwony, a czasami jedynie czerwony autobus był symbolem stolicy, nieodłącznym elementem każdej fotografii. Proces zamiany ich na nowsze modele trwał latami. Ostatecznie Ikarusy zniknęły z warszawskich ulic w grudniu 2013 roku. Teraz, niemalże 10 lat od tej daty, legendarne autobusy wrócą na swoje trasy.

Sobota, 18 listopada rozpocznie się od wystawy legend, która swój początek będzie miała o godzinie 10 przy ul. Włościańskiej 52 na placu postojowym Miejskich Zakładów Autobusowych. To tam będziecie mogli obejrzeć kilkanaście różnych Ikarusów.

– To doskonała okazja, by poczuć klimat dawnych lat i usiąść za kierownicą „lewarka”, „knypka” czy niebieskiego PKSu. Do kupienia będą także malowane szablonami tablice liniowe, rodem z lat 70. i 80. To będzie prawdziwe święto Ikarusa! – informował na swojej stronie internetowej Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

Chwilę po wystawie, legendy wyruszą na swoją trasę. Jeżeli tego dnia macie w planach podróżowanie pomiędzy stacjami metra Marymont i Trocka – świetnie się składa. To właśnie tam spotkacie Ikarusy.

– Po zakończeniu wystawy, Ikarusy zaczną obsługiwać specjalną linię autobusową 410, która połączy Marymont z Targówkiem Mieszkaniowym. Autobusy zatrzymają się między innymi przy placu Wilsona, placu Zamkowym, metrze Ratusz, dworcu Wileńskim, rondzie Żaba i metrze Trocka. Linia kursować będzie co 10 minut – czytamy dalej na stronie.

Pełen rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej.