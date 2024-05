Nowa stacja kolejowa w Warszawie. PKP zdecydowało, wiemy gdzie powstanie

Już wielokrotnie informowaliśmy was o niebezpiecznym tłoku na stacji Warszawa Gdańska. W połowie marca ubiegłego roku pociągi przejeżdżające przez Warszawę Zachodnią, w związku z przebudową dworca, zaczęły wjeżdżać na linię obwodową. Zatrzymują się między innymi właśnie na Gdańskiej, zamiast na Centralnej. To powoduje ogromny chaos dla pasażerów korzystających z dworca. Jeszcze większy problem będzie, kiedy do listy remontów dołączy linia średnicowa. Warszawa Gdańska nie będzie gotowa na tłumy. Znaleziono jednak rozwiązanie.

W Warszawie postanie nowa stacja kolejowa. Jej budowę zaplanowano na 2025 rok

Jak zauważa „Wyborcza” II linia metra łączy się z dużą linią obwodową PKP. W momencie zamknięcia tuneli średnicowych to właśnie przez Wolę i Bemowo będą przejeżdżać pociągi dalekobieżne z zachodniej i południowej Polski. − Planujemy budowę nowych peronów na tzw. dużej linii obwodowej. Dodatkowy punkt przesiadkowy dla pasażerów ma powstać w pobliżu stacji metra Ulrychów − powiedział dziennikarzom „Stołecznej” Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK.

− Efektem inwestycji będzie alternatywny ciąg komunikacyjny od zachodu do centrum stolicy jeszcze przed modernizacją linii średnicowej − dodał. Inwestycja ma zostać zrealizowana już w 2025 roku, a ostateczne koszty prac będą znane po wyłonieniu ich wykonawcy.

Co się stanie ze stacją, kiedy linia średnicowa zostanie przebudowana? Marek Chmurski, pełnomocnik ratusza ds. rozwoju infrastruktury kolejowej w rozmowie ze „Stołeczną” stwierdził, że przez Ulrychów pojedzie Szybka Kolei Miejska, a co ciekawe − takiego połączenia jeszcze przed wyborami parlamentarnymi domagali się kandydaci na posłów spod Warszawy.