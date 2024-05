KOLEJKI DO PISARZA

Targi Książki i Mediów VIVELO 2024. Katarzyna Bonda i spotkanie z fanami. Co mówiła polska królowa kryminału?

Katarzyna Bonda, to znana pisarka, która króluje wśród autorek powieści kryminalnych. Jej ksiązki sprzedają się w wielotysięcznym nakładzie. Jej najnowsza książka oparta jest na dramatycznej historii Iwony Wieczorek – młodej kobiety, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach w lipcu 2010 roku. Ostatni raz była widziana w gdańskim Jelitkowie po ekstatycznej nocy spędzonej w jednym z sopockich klubów.

Na kanwie jej historii Bonda napisała powieść „Efekt morza”. 19-letnia dziewczyna znika bez śladu. Jej zaginięcie porusza cały kraj. Policjanci, detektywi, rodzina i jasnowidz – nikt nie potrafi rozwikłać tej mrocznej zagadki. Kilkanaście lat później w w tym samym nadmorskim miasteczku ktoś znajduje zwłoki. Czy należą do zaginionej? Sprawa nie jest taka oczywista.

- Podstawą do napisania tej powieści była sprawa Iwony Wieczorek. Zna ją praktycznie każdy. To jednak wyłącznie punkt wyjścia w mojej historii. Zniknięcie nastolatki, to tajemnica, która nas przeraża, chcielibyśmy w końcu żeby została wyjaśniona. Wszyscy chcemy wiedzieć, czy uciekła i ułożyła sobie życie w innym miejscu. Czy została porwana i jest wykorzystywana jako pracowniczka seksualna. Czy została jednak zamordowana lub popejniła samobójstwo – powiedziała o swojej książce na spotkaniu Katarzyna Bonda.

