Wietnamscy kupcy z Marywilskiej 44 otrzymali pomoc. Mowa dużej sumie pieniędzy

Dramat z 12 maja na zawsze pozostanie w pamięci warszawiaków. Największa hala targowa w Warszawie spłonęła na naszych oczach. Szalejący żywioł relacjonowały wszystkie media w kraju. Większość z poszkodowanych kupców pochodzi z Wietnamu. Teraz nawet 600 z nich otrzymało finansowe wsparcie. W sobotę (18 maja) w obiekcie odbyło się przekazanie pierwszej transzy pomocy dla poszkodowanych. - Dzisiaj jesteśmy przygotowani, żeby wesprzeć od 400 do 600 właścicieli pawilonów handlowych. Przygotowaliśmy kwotę około 400 tys. zł – poinformował cytowany przez Polską Agencję Prasową rzecznik Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce Karol Hoang.

Zbiórka trwała cały tydzień. - Pomoc cały czas jest gromadzona. Udało się zebrać na tyle dużo, że jesteśmy w stanie wesprzeć wszystkich poszkodowanych ze środowiska wietnamskiego w Polsce - zapewnił Hoang. Dodał, że pomoc żywnościowa przekazywana była przez cały ubiegły tydzień.

Pożar Centrum Handlowego Marywilska 44 wywołał ogromne emocje wśród warszawiaków. Niszczycielski żywioł w kilka godzin zabrał handlarzom dobytek warty setki milionów złotych. Od razu pojawił się spekulacje co do przyczyn pożaru. Sami strażacy przyznali, że doszło do dziwnej i niepokojącej sytuacji. Teraz służby zabrały głos w sprawie. Znamy najbardziej prawdopodobną przyczynę nieszczęścia.

