Szokujące!

Dlaczego spłonęła Marywilska 44? Znamy najbardziej prawdopodobną przyczynę

Pożar Centrum Handlowego Marywilska 44 wywołał ogromne emocje wśród warszawiaków. Niszczycielski żywioł w kilka godzin zabrał handlarzom dobytek warty setki milionów złotych. Od razu pojawił się spekulacje co do przyczyn pożaru. Sami strażacy przyznali, że doszło do dziwnej i niepokojącej sytuacji. Teraz służby zabrały głos w sprawie. Znamy najbardziej prawdopodobną przyczynę nieszczęścia.