10 lat więzienia za spalenie Marywilskiej 44. Prokuratura zdradziła szczegóły śledztwa

Pożar przy Marywilskiej 44 w Warszawie wybuchł w niedzielę 12 maja i w 11 minut od wezwania straży pożarnej 2/3 hali stanęło w płomieniach. Wiele osób podejrzewa, że mogło dojść do podpalenia, jednak do czasu pojawienia się opinii śledczych, to tylko teoria. Policja i prokuratura prowadzą czynności dochodzeniowe w sprawie pożaru. Zdradzono szczegóły. Czytaj dalej.

CO STAŁO SIĘ NA MARYWILSKIEJ 44? Dr Bartoszewicz: To jest ŚWIADOME działanie

"Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia w nieustalony sposób zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru budynku centrum handlowego Marywilska 44 ,w wyniku którego doszło do spalenia tego obiektu, oraz lokali wewnątrz, wskutek czego właściciel przedmiotowego kompleksu oraz najemcy stanowisk usługowo-handlowych ponieśli szkody w nieustalonej kwocie. Dochodzenie toczy się w sprawie art. 163 § 1 pkt 1 kk." - przekazał nam prokurator Norbert Woliński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Warszawie. W komunikacie dodano: "Czynności śledztwa prowadzone są w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, w tym przyczyny pożaru oraz jego skutków to jest łącznego rozmiaru szkody i kręgu osób pokrzywdzonych.". Co grozi za przestępstwo z art. 163 § 1 pkt 1 kk.?

Niebezpieczeństwo powszechne (art. 163) § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagra­ża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: pożaru,

zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,

eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących,

gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wy­zwolenia promieniowania jonizującego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

