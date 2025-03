Litwa o pożarze Hali na Marywilskiej: "To rosyjski wywiad"

Obywateli TYCH krajów Trump nie wpuści do USA! Szok, jest decyzja, jest lista!

Ujawnił, co jadł!

62-letni Tom Cruise przyłapany z nową miłością? To była ukochana Bena Afflecka!

Litewska prokuratura: to rosyjski wywiad wojskowy podpalił sklep IKEA w Wilnie i halę targową przy ul. Marywilskiej w Warszawie. "Akt terroru"

To rosyjskie służby z GRU podpaliły sklep IKEA w Wilnie i halę przy ulicy Marywilskiej w Warszawie - oskarża litewska prokuratura. Centrum Handlowe Marywilska 44 w Warszawie spłonęło doszczętnie w maju 2024 roku. Kupcy stracili cały towar i swoje lokale. Na temat przyczyn dramatu krążyły różne teorie. Już na krótko po pożarze, który w maju 2024 roku całkowicie strawił ogromne centrum handlowe w Warszawie, Donald Tusk mówił o "dość prawdopodobnych" rosyjskich tropach w tej sprawie. "Aktywność rosyjskich służb, także współpracujących z białoruskimi służbami, jest duża i nie ma się co czarować, informowaliśmy o kilku zdarzeniach. Mamy prawo przypuszczać - sprawdzamy wątki, one są dość prawdopodobne, że służby rosyjskie miały coś wspólnego z pożarem na Marywilskiej. Postępowanie w tej kwestii trwa" — powiedział premier Donald Tusk podczas swojej konferencji prasowej niedługo po pożarze.

"Traktujemy pożar sklepu sieci IKEA w Wilnie jako atak terrorystyczny i kierujemy sprawę do sądu"

Teraz Litwini twierdzą, że to naprawdę Rosjanie. Traktujemy pożar sklepu sieci IKEA w Wilnie jako "atak terrorystyczny i kierujemy sprawę do sądu" - powiedział Arturas Urbelis z Prokuratury Generalnej Litwy. Jak dodał, IKEĘ w Wilnie podpalili 9 maja dwaj nastolatkowie Ukrainy w wieku poniżej 20 lat, przy czym jeden z nich był wtedy nieletni. Zdaniem litewskich śledczych jeden z podpalaczy jest obecnie w polskim areszcie.

Autor:

Sonda Uważasz, że w CH Marywilska 44 doszło do podpalenia? Tak Nie Trudno stwierdzić

Pożar Marywilskiej nie jest przypadkowy? Strażacy gaszący pożar kompleksu handlowego Marywilska 44 w Warszawie podnoszą wątpliwości ponieważ już po 11 minutach 2/3 obszaru zostało objęte pożarem a sam pożar wybuchł w kilku punktach. Przedstawiciel Straży Pożarnej ⤵️🗣️: „Po… pic.twitter.com/8AblNubpbq— FAST INFO (@Fastinfoo) May 12, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Sukcesem wszystko powyżej 5/10 Pytanie 1 z 10 Stolicą Ekwadoru jest: Cuenca Quito Santo Domingo Następne pytanie