Trump rozwiąże zagadkę morderstwa dziecięcej miss? Nowe doniesienia

Ojciec zamordowanej przed laty małej miss JonBenét Ramsey chce zaangażować w sprawę Donalda Trumpa
Ta straszna historia po dziś dzień pozostaje jedną z najsławniejszych zagadek kryminalnych świata, a teorie na jej temat mnożą się wciąż w artykułach, na internetowych forach, w mediach społecznościowych. Tajemnicze zabójstwo 6-letniej JonBenét Ramsey pozostaje nierozwiązaną sprawą. Uczestniczka dziecięcych konkursów piękności została znaleziona martwa w piwnicy rodzinnego domu w Boże Narodzenie, 25 grudnia 1996 i nadal nie schwytano sprawcy mordu. Mimo upływu kolejnych dekad rodzina zamordowanej JonBenét nie odpuszcza. Ojciec małej miss zamierza nawet zainteresować zabójstwem dziewczynki samego Donalda Trumpa. Czy to pomoże w wyjaśnieniu zagadki zaginięcia i zabójstwa JonBenét Ramsey?
„Muszę namówić Donalda Trumpa. Tak czy inaczej, namiesza w tej sprawie”
John Ramsey w rozmowie z Fox News Digital zaapelował do prezydenta o zaangażowanie się w sprawę. „Muszę namówić Donalda Trumpa. Tak czy inaczej, namiesza w tej sprawie, jakoś musimy ich do tego zmusić” - powiedział, mając na myśli marzenie o wykonaniu kosztownych, najnowocześniejszych badań DNA w prywatnym laboratorium kryminalistycznym. Według Johna Ramseya przedstawiciele takiego laboratorium obiecali mu, że obecna technika daje aż 70 proc. szans na ustalenie tożsamości zabójcy dziewczynki w ciągu kilku miesięcy.
Tajemnicze zabójstwo JonBenét Ramsey. Co się wydarzyło?
JonBenét Ramsey była sześcioletnią uczestniczką dziecięcych konkursów piękności. Jej ciało odnaleziono 25 grudnia 1996 roku w piwnicy rodzinnego domu w Boulder w amerykańskim stanie Kolorado osiem godzin po zgłoszeniu zaginięcia dziecka przez matkę. O związek ze sprawą podejrzewano rodzinę małej miss. Dopiero w 2008 roku prokuratura oficjalnie oczyściła rodziców sześciolatki, Johna i Patsy Ramsey z zarzutów, opierając się na nowych badaniach genetycznych. W 2006 roku w Bangkoku aresztowano podejrzanego, ale po analizie DNA mężczyzna został uwolniony. Do dziś nie wiadomo, kto zabił JonBenét Ramsey.