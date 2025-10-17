Czy Polka jest zaginioną Madeleine McCanne? Ujawniono wyniki testów DNA!

Testy DNA wykazały, że Polka Julia Faustyna Wandelt nie jest zaginioną Madeleine McCann

Już wszystko jasne! Ujawniono publicznie wyniki testów DNA, które miały ostatecznie rozwiać wątpliwości wokół niejakiej Julii Faustyny Wandelt. 24-letnia dziś kobieta pochodząca z dolnośląskiego Lubina w 2023 roku zyskała popularność, rozgłaszając w sieci, że może być zaginioną Madeleine McCann. Polkę ogarnęła na tym punkcie obsesja. W końcu trafiła za kratki pod zarzutem stalkingowania rodziny Maddie - wydzwaniała do nich, pisała pełno listów, nawet nachodziła ich w domu. Julia Faustyna przyleciała w lutym do Wielkiej Brytanii i od razu na lotnisku została skuta w kajdanki i zabrana przez policję. Teraz przed sądem koronnym w Leicester trwa jej proces. Jego kluczowym elementem było przeprowadzenie testów DNA. Co się okazało? Oczywiście, że Julia Faustyna wcale nie jest Madeleine McCann. Jak powiedział śledczy insp. Mark Cramwell na sali sądowej, w chwili wspomnianego aresztowania Polki pobrano próbki DNA i zbadano je. „To jednoznacznie dowodzi, że Julia Wandelt nie jest Madeleine McCann” - podkreślił detektyw.

Madeleine McCann zniknęła 3 maja 2007 roku. Brytyjska rodzina McCannów spędzała wakacje w portugalskim kurorcie Praia de Luz w hotelu Ocean Club. Kate i Gerry McCann, para lekarzy, zabrała na wakacje 4-letnią córkę Madeleine i jej młodsze rodzeństwo, roczne bliźniaki. Co wieczór para spędzała czas z przyjaciółmi w hotelowym barze tapas. Dzieci zostawały w pokojach oddalonych od baru o około 100 metrów. Feralnego wieczoru Maddie i bliźniaki też zostały w apartamencie. Rodzice i znajomi co jakiś czas sprawdzali, czy w pokoju wszystko jest w porządku. Gdy o godzinie 22 Kate weszła do apartamentu, według swoich późniejszych zeznań zobaczyła puste łóżko Maddie i otwarte okno. Po chwili dziecka szukał cały hotel. Potem zawiadomiono policję. Mijały dni, a żaden trop się nie pojawiał.

Portugalski śledczy wskazuje na rodziców. Oficjalne śledztwo wskazywało na Niemca

Prowadzący śledztwo portugalskie policjant utrzymywał, że to rodzice są winni śmierci córki. Miały tego dowodzić ślady biologiczne znalezione na zabawce Maddie, z którą nie rozstawała się Kate oraz w wynajętym przez McCannów w Portugalii samochodzie, jak również w dwóch miejscach apartamentu McCannów. Ślady te wykryły psy wyszkolone do poszukiwania zwłok. Kolejne badania podważyły jednak rzekomo stuprocentową wiarygodność tych znalezisk - tego, że ślady należały konkretnie do Maddie - lecz prawdopodobieństwo było nadal duże. W międzyczasie McCannowie za radą prawników pospiesznie opuścili Portugalię. Od 2007 roku sprawdzono blisko 200 różnych tropów. Trzy lata temu za głównego podejrzanego uznano siedzącego w więzieniu za inne przestępstwa niemieckiego pedofila Christiana Bruecknera, a prokuratura stwierdziła, że Maddie nie żyje, choć ciała jeszcze nie znaleziono. Mężczyzna ostatecznie został uniewinniony.

🕵️‍♂️ This whole mess needs to be put to bed.🧬 DNA tests proved Julia Wandelt is not Madeleine McCann.So why do the real questions still go unanswered? 👇🔒 Why did Gerry McCann claim he entered via a locked door — when he didn’t?🧪 Why were 15/19 of Madeleine’s DNA markers… pic.twitter.com/GGrFZSuOQa— Craig Campbell (@craig_c83) October 14, 2025

