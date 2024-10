Mocne słowa prawnika o rodzicach Madeleine McCann! Podejrzany uniewinniony

Sprawa Madeleine McCann. Prawnik: „Myślę, że w Wielkiej Brytanii wciąż jest sporo osób, które uważają, że rodzice byli zamieszani w sprawę Maddie"

Sprawa zaginięcia Madeleine McCann swojego czasu budziła tyle emocji, co dziś sprawa Iwony Wieczorek w naszym kraju. Dziewczynka zniknęła z pokoju hotelowego w Portugalii, do której przyjechała z rodzicami w 2007 roku. Do dziś nie odnaleziono dziewczynki żywej ani martwej, a teorii na temat zaginięcia sformułowano bardzo dużo. Wśród nich były również takie, zgodnie z którymi rodzice Madeleine wiedzą więcej o jej zniknięciu, niż przyznają. Takie teorie formułował wcześniej szef portugalskiej policji, który wygrał z McCannami proces o zniesławienie. Teraz prawnik broniący głównego podejrzanego w sprawie przypomina tę teorię. Powiedział o niej w sądzie, który oczyścił Christiana Bruecknera z zarzutów kilku innych przestępstw. Philipp Marquardt wypowiadając się po ogłoszeniu wyroku uniewinniającego Niemca, stwierdził według "The Times": „Myślę, że w Wielkiej Brytanii wciąż jest sporo osób, które uważają, że rodzice byli zamieszani w sprawę Maddie, więc z tego punktu widzenia dzisiejszy werdykt będzie dla nich bardzo interesujący”.

Sąd uniewinnił Bruecknera, uznając, że nie ma dowodów. Mężczyzna może niebawem wyjść na wolność. Sprawy nie dotyczyły Maddie

Do dziś zagadki zaginionego dziecka nie udało się rozwiązać, natomiast kilka lat temu prokuratura uznała Niemca Christiana Bruecknera za głównego podejrzanego. Brueckner odsiaduje w Niemczech wyrok 7 lat więzienia za zgwałcenie starszej amerykańskiej turystki w Portugalii. Jego twarz i nazwisko zobaczył cały świat, ale nie usłyszał nigdy zarzutów w sprawie Maddie, ponieważ dowodów nie było i nie ma, nie przyznaje się też do winy. Mimo to prokuratura starała się utrzymać go za kratkami i zyskać na czasie - argumentował obrońca Bruecknera na sali sądowej podczas procesu, jaki właśnie odbył się w Brunszwiku. Dotyczył pięciu innych przestępstw seksualnych, których dokonanie w latach 2000-2017 zarzucali śledczy Niemcowi, w tym dwóch dotyczących nieletnich, ale w żaden sposób niezwiązanych z Madeleine. Sąd uniewinnił właśnie Bruecknera, uznając, że nie ma dowodów pozwalających jednoznacznie powiązać go z tymi przestępstwami. Mężczyzna nadal odsiaduje wyrok, ale niebawem kara się zakończy. Brueckner może wyjść na wolność już wiosną, a tymczasem żadnych dowodów w sprawie Maddie nadal nie ma.

Zaginięcie Madeleine McCann. Co stało się 2 maja 2007 roku w kurorcie Praia de Luz?

Madeleine McCann zniknęła 3 maja 2007 roku. Brytyjska rodzina McCannów spędzała wakacje w portugalskim kurorcie Praia de Luz w hotelu Ocean Club. Kate i Gerry McCann, para lekarzy, zabrała na wakacje 4-letnią córkę Madeleine i jej młodsze rodzeństwo, roczne bliźniaki. Co wieczór para spędzała czas z przyjaciółmi w barze tapas. Dzieci zostawały w hotelowych pokojach oddalonych od baru o około 100 metrów. Feralnego wieczoru Maddie i bliźniaki też zostały w apartamencie. Rodzice i znajomi co jakiś czas sprawdzali, czy w pokoju wszystko jest w porządku. Gdy o godzinie 22 Kate weszła do apartamentu, według swoich późniejszych zeznań zobaczyła puste łóżko Maddie i otwarte okno. Po chwili dziecka szukał cały hotel. Potem zawiadomiono policję. Mijały dni, a żaden trop się nie pojawiał.

Portugalski śledczy wskazuje na rodziców. Oficjalne śledztwo - na Niemca

Prowadzący śledztwo portugalskie utrzymywał, że to rodzice są winni śmierci córki. Miały tego dowodzić ślady biologiczne znalezione na zabawce Maddie, z którą nie rozstawała się Kate oraz w wynajętym przez McCannów w Portugalii samochodzie, jak również w dwóch miejscach apartamentu McCannów. Ślady te wykryły psy wyszkolone do poszukiwania zwłok. Kolejne badania podważyły jednak rzekomo stuprocentową wiarygodność tych znalezisk, lecz prawdopodobieństwo było nadal duże. W międzyczasie McCannowie za radą prawników pospiesznie opuścili Portugalię. Od 2007 roku sprawdzono blisko 200 różnych tropów. Trzy lata temu za głównego podejrzanego uznano siedzącego w więzieniu za inne przestępstwa niemieckiego pedofila Christiana Bruecknera, a prokuratura stwierdziła, że Maddie nie żyje, choć ciała jeszcze nie znaleziono. Dowodów pozwalających na postawienie Niemcowi zarzutów jak dotąd nie ma.

'There are a lot of people who think the parents were involved in the Maddie case': Christian Brueckner lawyer's cruel jibe at Gerry and Kate McCann as chief suspect is cleared of rape charges https://t.co/QLZOVVwzOl pic.twitter.com/AIMfLaIpPR— Daily Mail Online (@MailOnline) October 9, 2024

