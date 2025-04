To już pewne

To niezły biznes!

Telewizja Polska po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dojrzałych widzów i proponuje im coś wyjątkowego. "Drugie śniadanie" to program tworzony z myślą o seniorach - osobach dojrzałych, ale pełnych życia, energii i chęci do działania. Program zadebiutuje już 12 kwietnia 2025 roku i będzie emitowany w każdą sobotę i niedzielę na żywo z tego samego studia, co poranne "Pytanie na śniadanie".

Nowy program dla seniorów w TVP - "Drugie śniadanie"

Prowadzącymi "Drugiego śniadania" będą charyzmatyczna Katarzyna Bosacka i doświadczony dziennikarz Paweł Pochwała. Oboje mają ogromne doświadczenie telewizyjne, ale też wyjątkowe podejście do ludzi. Bosacka, znana z programów o zdrowym stylu życia i zakupach, będzie dzielić się wiedzą praktyczną, natomiast Pochwała - miłośnik żeglarstwa i twarz porannych pasm zadba o dobrą atmosferę i ciekawe rozmowy.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek! Towarzyszyć im będą znani i lubiani uczestnicy programu "Sanatorium miłości": Joanna Dyrkacz, Wiesława Kwiatek, Andrzej Sikorski oraz Stanisław "Sting" Bober. Każdy z nich wnosi do programu coś innego - doświadczenie, humor, ciepło i otwartość. Ich historie inspirują, a obecność na ekranie daje widzom poczucie bliskości i autentyczności.

Format programu ma charakter magazynu. Widzowie mogą spodziewać się rozmów z ekspertami, celebrytami i ciekawymi osobowościami. Nie zabraknie tematów społecznych, zdrowotnych, kulinarnych, a także wspomnień, porad i życiowych refleksji. W przyjaznej atmosferze gospodarze będą dyskutować o codziennych wyzwaniach osób starszych, ich pasjach i sposobach na aktywne, pełne radości życie.

"Drugie śniadanie" to propozycja, która ma szansę podbić serca starszych widzów. Program nie tylko edukuje i inspiruje, ale też daje przestrzeń do rozmowy o sprawach naprawdę ważnych. Seniorzy i silversi, którzy dotąd nie czuli się adresatami porannych programów śniadaniowych, wreszcie mają swoje miejsce w telewizji. Start już 12 kwietnia o godz. 11:30 w TVP Info oraz na platformie TVP VOD.

