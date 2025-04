Nie żyje uczestnik "Must Be The Music". Ciężko chorował!

Katarzyna Dowbor to jedna z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Od wielu lat prowadziła m.in. programy informacyjne, publicystyczne, a także rozrywkowe. Niedawno w sieci pojawiły się informacja o tym, że jest niezadowolona, ponieważ TVP nie bierze jej pod uwagę jako prowadzącej program o remontach. Dziennikarka szybko opublikowała w mediach społecznościowych sprostowanie.

Katarzyna Dowbor dementuje plotki na temat pracy w TVP

Katarzyna Dowbor postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i uciąć pojawiające się w sieci spekulacje. Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie opublikowała wpis, w którym stanowczo zaprzeczyła doniesieniom, jakoby miała być rozgoryczona decyzją TVP z powodu braku propozycji poprowadzenia nowego programu o remontowaniu domów.

Drodzy, chcę zdementować przedziwne plotki i insynuacje, które pojawiły się w internecie… Ani ja nie rezygnuję z Telewizji Polskiej, ani Telewizja Polska nie rezygnuje ze mnie. Wręcz odwrotnie, mamy wiele planów, które wykraczają poza obszar "Pytania na Śniadanie" i Fundacji TVP, u sterów której stoję. I jeszcze jedno: bardzo lubię wstawać wcześnie rano. Jeśli jakiś dziennikarz myśli inaczej, to niech zapyta o to moje konie - czytamy we wpisie Katarzyny Dowbor, który pojawił się w jej mediach społecznościowych.

Choć w sieci łatwo o plotki i nadinterpretacje, Katarzyna Dowbor udowadnia, że nie warto wierzyć we wszystko, co się czyta. Jej wypowiedź jasno pokazuje, że nie doszło do żadnego konfliktu z Telewizją Polską, a relacje między stronami są dobre. W świecie medialnym, gdzie każda zmiana jest szeroko komentowana, czasem wystarczy głos samego zainteresowanego, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

