Katarzyna Dowbor publikuje "bardzo ważny komunikat". Przeprasza TVN, Wellman i Prokopa

W swoim nagraniu Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz w humorystycznym tonie podziękowali widzom za wsparcie, które zapewniło programowi zwycięstwo nad konkurencją.

Kochani, mamy dla Was bardzo ważny komunikat...

- zaczęła dziennikarka, po czym jej towarzysz szybko dodał:

A nawet podziękowania, bo to wy, nasi najwspanialsi widzowie "Pytania na śniadanie", udowodniliście, że po raz kolejny zwyciężamy.

Następnie Katarzyna Dowbor z uśmiechem na twarzy przeprosiła stację TVN i prowadzących tam poranne pasmo dziennikarzy - Dorotę Wellman i Marcina Prokopa.

Zwyciężamy z "Dzień dobry TVN", za co bardzo przepraszamy. Doroto Wellman, Marcinie Prokopie, przepraszamy Was naprawdę. Ale Marcin, wiesz co, jest taka rzecz, w której ty zawsze jesteś najlepszy! Wzrost