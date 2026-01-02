Pobicie Ukraińca w Radomiu. Ambasador Ukrainy grzmi: „Niedopuszczalne!”

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-02 11:43

Obywatel Ukrainy Jurij L. został brutalnie pobity. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, wyraził stanowczy sprzeciw wobec aktu przemocy i mowy nienawiści, apelując o pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności. Sprawa, która rozpoczęła się od rzekomej kradzieży piwa w jednym z radomskich sklepów, szybko eskalowała do brutalnego ataku z udziałem byłego zawodnika MMA, Aleksa R., wykrzykującego antyukraińskie hasła.

Wasyl Bodnar

i

Autor: Adam Burakowski Portret Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Polsce, z bliska. Mężczyzna z ciemnym zarostem i okularami spogląda przed siebie. Ubrany jest w elegancki garnitur z białą koszulą. Tło jest rozmyte, z widocznymi odcieniami zieleni, sugerującymi plener. O relacjach polsko-ukraińskich można przeczytać na Super Biznes.
Super Express Google News
  • Obywatel Ukrainy został brutalnie pobity w Radomiu po incydencie z kradzieżą piwa.
  • Sprawcami pobicia, któremu towarzyszyły antyukraińskie hasła, byli m.in. były zawodnik MMA.
  • Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, potępił akt przemocy, nazywając go "niedopuszczalnym".

Radom. Od kradzieży piwa do brutalnego pobicia

Do zdarzenia doszło 19 grudnia w Radomiu. Tego dnia, w godzinach porannych, 41-letni Jurij L., obywatel Ukrainy, został przyłapany na próbie kradzieży piwa w jednym z lokalnych sklepów. Gdy mężczyzna, odłożywszy butelkę, zamierzał opuścić placówkę, pracownice sklepu zablokowały mu wyjście. Zamiast wezwać policję, zażądały od niego zapłaty tysiąca złotych tytułem zadośćuczynienia, twierdząc, że Jurij L. był im już znany z wcześniejszych podobnych incydentów. Po negocjacjach mężczyzna zgodził się przekazać 500 złotych i, na żądanie jednej z ekspedientek, spisał swoje dane adresowe na paragonie.

Sytuacja przybrała dramatyczny obrót wieczorem tego samego dnia, około godziny 19. Jurij L. został zaatakowany pod blokiem przez grupę mężczyzn. Napastnicy, wykrzykując antyukraińskie hasła, takie jak „Polska jest dla Polaków, a ty Ukraińcu wyp…aj na Ukrainę, idź walczyć na wojnie”, brutalnie go pobili. Według doniesień, jeden z agresorów miał wcześniej sprawdzić w telefonie dane ofiary, a następnie wykrzyknąć, że to właśnie Jurij L. „ukradł piwo w sklepie u mojej mamy”. 

Potężny atak zimy w Polsce

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zabiera głos: „Niedopuszczalne!”

W sprawie zatrzymano już kilka osób, w tym ekspedientki sklepu oraz Aleksa R., byłego zawodnika MMA, który przyznał się do pobicia. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w pobiciu, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu Jurija L., a także z powodu jego przynależności narodowej. Aleks R. został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

Na to wstrząsające wydarzenie zareagował Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Dyplomata, za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyraził głębokie zaniepokojenie i potępił akt przemocy

„Niedawno w mieście Radom w Rzeczypospolitej Polskiej obywatel Ukrainy padł ofiarą zbiorowego napadu po incydencie, który został rozstrzygnięty bez udziału policji. Mimo to użyto wobec niego przemocy fizycznej, a podczas napadu padły obraźliwe słowa związane z jego pochodzeniem narodowościowym. W wyniku pobicia doznał poważnych obrażeń ciała i przebywa w szpitalu” – napisał ambasador.

Bodnar podkreślił, że obywatele Ukrainy mają prawo do poszanowania swojej godności i bezpieczeństwa, niezależnie od kraju pobytu.

„Wszelkie przejawy przemocy lub mowy nienawiści wobec Ukraińców są niedopuszczalne i powinny podlegać odpowiedniej ocenie prawnej” – dodał. 

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, Onet

Polecany artykuł:

Awaria wodociągowa w Warszawie. Ulice zalane, woda na parkingu
Kilkanaście awarii wodociągowych w Nowy Rok w Warszawie, zalane ulice. Kilkadziesiąt budynków bez wody
11 zdjęć
Sonda
Czy pomoc dla Ukrainy należy zwiększyć, zmniejszyć czy utrzymać na tym samym poziomie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINIEC
UKRAINA
POBICIE
AMBASADOR
RADOM