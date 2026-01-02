Awaria wodociągowa w Warszawie. Ulice zalane, woda na parkingu

Warszawę dotknęła fala awarii wodociągowych - aż 12 zgłoszeń w jeden dzień!

Mieszkańcy Tarchomina i Gocławia zmagali się z brakiem wody, a beczkowozy ratowały sytuację.

Awarie wodociągowe w Nowy Rok

Łącznie odnotowano kilkanaście zgłoszeń dotyczących problemów z dostawą wody. Część dotyczyła sieci zarządzanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), a niektóre miały charakter lokalny i były obsługiwane przez administratorów osiedli, przekazał Miejski Reporter. Skala problemu była na tyle duża, że mieszkańcy musieli ratować się wodą z beczkowozów i studni oligoceńskich

Potężny atak zimy w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Awaria wody na Tarchominie

Jednym z najbardziej dotkniętych rejonów okazało się osiedle Poraje na Tarchominie, gdzie awaria wodociągowa zaskoczyła mieszkańców tuż po północy, wkrótce po powitaniu Nowego Roku. W rejonie kilku budynków przy ulicy Antalla, woda przestała płynąć z kranów, a przyczyną była pęknięta rura przy budynku numer 4. Woda wylewająca się na pobliski parking zmusiła służby do zakręcenia głównego dopływu, co pozostawiło mieszkańców bez dostępu do wody.

Sytuacja była na tyle poważna, że mieszkańcy musieli korzystać z pobliskiej studni oligoceńskiej, a około południa na miejsce podstawiono beczkowóz z wodą pitną. Rzeczniczka MPWiK, komentując sytuację, podkreśliła, że była to awaria po stronie sieci wewnętrznej administratora osiedla, a nie bezpośrednio MPWiK, co oznaczało, że przedsiębiorstwo nie było odpowiedzialne za jej usuwanie. Administracja osiedla, czyli RSM „Praga”, informowała o uruchomieniu dodatkowych punktów poboru wody oraz o komunikatach na klatkach schodowych.

Gdzie jeszcze zabrakło wody w Warszawie?

Nie tylko Tarchomin zmagał się z problemami. Przed godziną 17, na warszawskim Gocławiu, przy ulicy Abrahama, doszło do kolejnej, potężnej awarii wodociągowej. Z pękniętej rury woda wydostała się spod trawnika, zalewając jezdnię i przejście dla pieszych. Rozlewisko spowodowało znaczne spowolnienie ruchu, a wielu kierowców decydowało się na objazdy. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie wodociągowe, które zakręciło dopływ wody, a ta stopniowo opadła do studzienek. Według dostępnych informacji, przerwa w dostawie wody dotknęła jeden budynek przy ulicy Abrahama 12.

Wykaz wyłączeń awaryjnych MPWiK z 1 stycznia 2026 roku ujawnił szereg innych lokalizacji dotkniętych problemami. Na Pradze-Południe odnotowano wyłączenie przy ulicy gen. Romana Abrahama 12 (od godziny 17:40). W Ursusie awarie objęły ulicę Michała Spisaka 77 (od 31 grudnia 2025 roku, godz. 16:00) oraz ulicę Ochocką, gdzie bez wody pozostawały liczne adresy (od godziny 11:14, ze spodziewanym usunięciem awarii do godziny 21:00).

Mieszkańcy Woli również doświadczyli utrudnień - wyłączenie przy ulicy Studziennej, w rejonie ulicy Jana Kazimierza, objęło wiele budynków (od godziny 16:10, z prognozowanym usunięciem do godziny 5:00 rano 2 stycznia). We Włochach awaria dotknęła ulicę Światową oraz przyległe ulice Jantar i Zagadki (od godziny 13:00, ze spodziewanym usunięciem do godziny 23:00). Nawet w samym Śródmieściu, w Alejach Ujazdowskich, odnotowano wyłączenie obejmujące numery od 8 do 28 (od godziny 13:00, ze spodziewanym usunięciem do godziny 23), gdzie również podstawiono beczkowóz przy Al. Ujazdowskich 26. Część problemów z dostawą wody została usunięta.

Źródło: Miejski Reporter