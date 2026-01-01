Puszczali fajerwerki, podpalili choinkę na Placu Zamkowym! Strażacy w akcji

Noc sylwestrowa w Warszawie minęła spokojnie, ale nie obyło się bez nietypowego incydentu.

Miejska choinka na Placu Zamkowym zapaliła się od fajerwerków, wywołując interwencję służb.

Dowiedz się, jak szybko opanowano sytuację i czy były inne zdarzenia w stolicy tej nocy!

Sylwester 2025/2026 w Warszawie. Paliła się miejska choinka!

Służby nie mają wątpliwości. Noc sylwestrowa 2025/2026 przebiegła w stolicy wyjątkowo spokojnie. Podkom. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji w noworoczny ranek przekazał, że imprezy zorganizowane ostatniej nocy w Warszawie przebiegły bezpiecznie.

Nie obyło się jednak bez zaskakującego incydentu. Na Placu Zamkowym w Warszawie, tuż przy Zamku Królewskim zapaliła się miejska choinka! Policja nie ma wątpliwości, dlaczego na świątecznej instalacji pojawił się ogień.

- Był spokój, poza incydentem na Placu Zamkowym, gdzie od fajerwerków puszczanych o północy doszło do zaprószenia ognia szczytu miejskiej choinki. Nie było poszkodowanych - wyjaśnił podkom. Jacek Wiśniewski.

Na miejscu interweniowali wezwani strażacy. Na szczęście pracownik Zamku Królewskiego zareagował błyskawicznie i odłączył instalację elektryczną oświetlającą choinkę, jeszcze przed przybyciem druhów. Ogień udało się szybko ugasić. Choinka nie została więc doszczętnie zniszczona.

🔴 Na pl Zamkowym w Warszawie płonie choinka od fajerwerka... 🎆👩‍🚒Szczęśliwego Nowego Roku? 🫣 pic.twitter.com/zj7MRkHtL2— Martin/Marcin Mycielski 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@mycielski) December 31, 2025

Spokojna noc sylwestrowa w Warszawie

Na warszawskich ulicach w sylwestrową noc wyjątkowo panował spokój, chociaż jak poinformował podkom. Wiśniewski, zatrzymano czterech kierowców pod wpływem alkoholu. - Jeden z nich, kierujący Fiatem Seicento w Al. Jerozolimskich stracił ok. 5 rano panowanie nad samochodem. Doszło do dachowania i kolizji z volkswagenem - powiedział. Sprawca został zabrany do szpitala, nie było innych poszkodowanych. - Poza tym było spokojnie, mimo opadów śniegu drogi pozostały przejezdne - dodał policjant.

Równie pozytywnie przebieg sylwestrowej nocy w stolicy oceniają warszawscy strażacy. - Obyło się bez większych strat. Poza interwencją na Placu Zamkowym zgłoszenia dotyczyły głównie pozostałości po materiałach pirotechnicznych na chodnikach i w koszach na śmieci, które zostały odpowiednio zabezpieczone - poinformował PAP kpt. Paweł Baran z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Potężny atak zimy w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.