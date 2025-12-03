Warszawa przed Bożym Narodzeniem staje się naprawdę pięknym, nastrojowym miastem dzięki wszechobecnym iluminacjom. Światła na ulicach tworzą niezwykły klimat stolicy, który doceniają nie tylko warszawiacy, ale też turyści. Dziś światełka zostaną włączone, choć nie kosztują one mało. Trzyletni kontrakt z firmą odpowiedzialną za iluminację opiewa na 22,7 mln zł.

Iluminacja na ulicach Warszawy

To będzie już trzeci i jednocześnie ostatni sezon z iluminacją w stylu retro. Więc to ostatnia podróż do lat 50. i 60. zeszłego stulecia – z bombkami, łańcuchami z kolorowego papieru, saturatorami, sklepową wagą czy telefonem z tarczą, ale też kultową syrenką motocyklem „Ryś”. No i ostatnia szansa, żeby poczuć się jak w „Kingsajzie” Juliusza Machulskiego, wokół ogromnych mebli i urządzeń domowych. W przyszłym roku pojawi się zupełnie nowa aranżacja światełek i nowa tematyka.

Iluminacja zabłyśnie dziś na Trakcie Królewskim, Świętokrzyskiej i Chmielnej, na Starym i Nowym Mieście i na pl. Pięciu Rogów.

Na pl. Zamkowym godz. 18 prezydent Warszawy z dziećmi „odpali” 27-metrową choinkę z energooszczędnych materiałów.

Na Rynku Starego Miasta i przy Pałacu Kultury i Nauki świątecznej atmosfery dodają otwarte już lodowiska.

i Autor: Urząd miasta/ Materiały prasowe

Odświętnie przystrojona komunikacja

Ruszyły przystrojone gwiazdkami, bombkami i gałązkami pojazdy komunikacji miejskiej i będą wozić pasażerów przynajmniej do 6 stycznia.

Oklejony świątecznymi grafikami pociąg metra Siemens Inspiro jest co roku bohaterem social mediów – na początek spotkać go będzie można na linii M2 a od 8 do 14 grudnia – na M1.

Elektryczny Solaris Urbino 18 w odświętnej szacie będzie kursował dziś i w sobotę na linii 503, jutro – 136, w piątek - 128 i 175, a w niedzielę na linii 158 i 182. Na tory wyjechał też tramwaj Swing (dziś jako „26”, jutro „9” a w piątek „24”.

Świąteczny autobus, tramwaj i wagon metra będą kursować codziennie na innej linii.

i Autor: Mateusz Grochocki/ East News

Zimowa odsłona w Parku Fontann

Dziś wieczorem zimowy sezon zainauguruje także Multimedialny Park Fontann. Chociaż woda w fontannach już została wyłączona, wodotryski zostaną zastąpione iluminacją.

- Magiczne pokazy świateł z muzyką, oprócz inauguracyjnej środy będą się odbywać w każdy piątek, sobotę i niedzielę, a także w dni świąteczne o pełnych godzinach – od 16 do 20. Każdy pokaz potrwa ok. 15 minut – zapowiada Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady, która odpowiada za zimowe pokazy na Podzamczu.

W materiale WIDEO można zobaczyć jak Warszawa błyskała światłami świąt w poprzednich latach.