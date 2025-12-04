Paraliż w niedzielę! Tramwaje staną, a Praga-Południe utknie w gigantycznych korkach!

Kluczowe prace modernizacyjne na skrzyżowaniu al. Waszyngtona z Grenadierów rozpoczną się w nocy z soboty na niedzielę.

Spodziewaj się utrudnień w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej, w tym zmian tras tramwajów i autobusów oraz zamknięcia wlotu ul. Grenadierów.

Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-9, sprawdź zalecane objazdy i nowe rozkłady jazdy, aby uniknąć problemów.

Remont torowiska na Waszyngtona. Co, gdzie i kiedy?

Warszawscy tramwajarze zaplanowali na najbliższą niedzielę kluczowe prace modernizacyjne na jednym z najważniejszych skrzyżowań Pragi-Południe. Naprawa przejazdu przez tory na skrzyżowaniu alei Waszyngtona z ulicą Grenadierów jest konieczna, aby dostosować wysokość torowiska do nowej nawierzchni jezdni. Prace mają na celu wyrównanie nawierzchni, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Remont zacznie rozpoczną się w nocy z soboty na niedzielę, od 0:30 w niedzielę, 7 grudnia, aż do 2:30 w poniedziałek, 8 grudnia.

Grenadierów zamknięta dla kierowców i pieszych

Największą zmianą dla kierowców będzie całkowite zamknięcie wlotu ulicy Grenadierów w aleję Waszyngtona po stronie, gdzie znajduje się Szpital Grochowski. Kierowcy jadący od strony ulicy Międzyborskiej nie będą mogli wjechać bezpośrednio w aleję Waszyngtona. Dodatkowo, zwężone zostaną przejścia dla pieszych w rejonie prowadzonych prac, dlatego piesi również proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Jak ominąć zamknięte skrzyżowanie?

Zarząd Dróg Miejskich i Warszawski Transport Publiczny przygotowali zalecane trasy objazdowe, które mają zminimalizować niedogodności. Kierowcy, którzy chcą dojechać z alei Waszyngtona do ulicy Grenadierów, powinni skorzystać z trasy poprowadzonej ulicami Międzyborską i Cyraneczki. Natomiast aby całkowicie ominąć strefę prac, zaleca się podróż aleją Stanów Zjednoczonych aż do ronda Wiatraczna, a następnie powrót w aleję Waszyngtona lub kontynuowanie podróży ulicą Grochowską. Trasa ta, choć dłuższa, pozwoli uniknąć potencjalnych zatorów w rejonie remontu. Kierowcy planujący podróż w tym rejonie w niedzielę powinni przygotować się na korki.

Jak pojadą tramwaje?

Ruch tramwajowy w alei Waszyngtona w kierunku ronda Wiatraczna zostanie całkowicie wstrzymany. Co ważne, tramwaje jadące w przeciwnym kierunku od ronda Wiatraczna w stronę ronda Waszyngtona będą kursowały swoją stałą trasą bez zmian.

Zmiany w kursowaniu tramwajów (linie 9 i 24) Tramwaje linii 9 jadące w kierunku pętli Gocławek, po dojechaniu do ronda Waszyngtona, zostaną skierowane na trasę objazdową przez aleję Zieleniecką oraz ulice Zamoyskiego i Grochowską, skąd wrócą na swoją stałą trasę. Trasa linii 24 zostanie skrócona. Tramwaje z pętli Nowe Bemowo dojadą jedynie do pętli przy alei Zielenieckiej i stamtąd rozpoczną kursy powrotne.

Autobusowe linie zastępcze i dodatkowe przystanki

Aby ułatwić pasażerom poruszanie się po wyłączonym z ruchu odcinku, uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9. Będzie ona kursowała na trasie:RONDO WIATRACZNA – al. Waszyngtona – RONDO WASZYNGTONA. Dodatkowo, aby zapewnić płynność przesiadek, autobusy linii 521 będą zatrzymywały się na dodatkowych przystankach: Kinowa oraz Park Skaryszewski. Zmiany dotkną również pasażerów linii 135. Autobusy jadące w kierunku placu Hallera, po obsłużeniu przystanków na ulicy Grenadierów, skręcą w aleję Stanów Zjednoczonych, a następnie przez rondo Wiatraczna dojadą do ulicy Grochowskiej, gdzie wrócą na swoją stałą trasę. Szczegółowe rozkłady jazdy oraz aktualne komunikaty dotyczące utrudnień można znaleźć na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego

Remont poprawi komfort jazdy na Pradze Południe

Jak informują Tramwaje Warszawskie, konieczność regulacji torowiska wynika z wcześniejszego remontu nawierzchni jezdni, podczas którego ułożono cieńszą warstwę asfaltu. Obecne działania mają na celu zniwelowanie różnicy poziomów, co nie tylko poprawi komfort jazdy kierowców, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo tramwajów, samochodów i pieszych w tym newralgicznym punkcie Pragi-Południe.

