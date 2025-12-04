Ważne zmiany dla kierowców na Trasie Toruńskiej. Weekendowe utrudnienia i objazdy!

W Warszawie, na kluczowej arterii Trasy Toruńskiej – ulicy Starzyńskiego – rozpoczyna się wymiana nawierzchni, co wpłynie na ruch w prawobrzeżnej części miasta.

Remont, zaplanowany na dwa etapy, spowoduje poważne utrudnienia, w tym zamknięcie jezdni w kierunku ronda Żaba i zmiany w komunikacji miejskiej.

Kierowcy muszą liczyć się z objazdami i zwężeniami, zwłaszcza na moście Gdańskim, dlatego warto śledzić bieżące komunikaty i korzystać z aplikacji nawigacyjnych.

Sprawdź szczegóły harmonogramu i zaplanuj trasę, aby uniknąć korków i dowiedzieć się, które linie autobusowe zmienią swoje trasy.

Trasa Toruńska. Nowa nawierzchnia na Starzyńskiego

Ulica Starzyńskiego to jedna z kluczowych arterii prawobrzeżnej Warszawy, stanowiąca ważny element Trasy Toruńskiej i łącząca most Gdański z rondem Żaba. Codziennie pokonują ją tysiące pojazdów, co prowadzi do naturalnego zużycia nawierzchni. W trosce o bezpieczeństwo i komfort kierowców, a także w celu przedłużenia żywotności drogi, drogowcy podjęli decyzję o wymianie zniszczonego asfaltu. Prace remontowe zostały zaplanowane na dwa weekendy, aby zminimalizować ich wpływ na ruch w godzinach szczytu. Ich realizacja jest jednak uzależniona od sprzyjającej pogody – intensywne opady deszczu mogą spowodować przesunięcie terminów.

Harmonogram prac i kluczowe utrudnienia

Pierwsza faza remontu obejmie jezdnię prowadzącą w kierunku ronda Starzyńskiego i ronda Żaba. Pierwszy etap prac rozpocznie się w piątek 5 grudnia o 22 i potrwa do poniedziałku 8 grudnia do 4 rano. W tym czasie całkowicie zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia ulicy Starzyńskiego prowadząca z mostu Gdańskiego w stronę ronda Starzyńskiego. Kierowcy:nie zjadą z ulicy Starzyńskiego na ulicę Jagiellońską ani na Wybrzeże Helskie ani nie wjadą z Wybrzeża Helskiego na ulicę Starzyńskiego w kierunku ronda. Natomiast przejazd wiaduktem nad rondem Starzyńskiego, bezpośrednio w stronę ronda Żaba, będzie możliwy. Dodatkowo, na krótkim fragmencie mostu Gdańskiego (nad ulicą Wybrzeże Helskie) ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jednym pasie. Kierowcy jadący w stronę Śródmieścia, poza tym zwężeniem, nie odczują innych utrudnień.

Wyznaczone objazdy dla kierowców

Aby ominąć zamknięty odcinek, kierowcy jadący z mostu Gdańskiego będą kierowani na trasy alternatywne. Objazd do placu Hallera będzie ulicami Starzyńskiego, Namysłowską i Szymanowskiego. Natomiast w kierunku ulicy Ratuszowej ulicami Starzyńskiego (jezdnia serwisowa) i Namysłowską. Warto w tym czasie korzystać z aplikacji nawigacyjnych, które na bieżąco będą aktualizować sytuację na drogach i proponować optymalne trasy.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Utrudnienia odczują również pasażerowie komunikacji miejskiej. W czasie trwania pierwszego etapu remontu autobusy linii 409, 500 oraz linii nocnych N12 i N62, jadące w kierunku Bródna, stacji metra Trocka i Wołomina, pojadą trasami objazdowymi. W związku z tym zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków Wybrzeże Helskie 01 oraz Rondo Starzyńskiego 03.

i Autor: info ulice/ Materiały prasowe Objazdy zostaną wyznaczone ulicami: Starzyńskiego, Namysłowską, Szymanowskiego do placu Hallera lub Ratuszowej.

Drugi etap remontu, co czeka kierowców?

Po zakończeniu pierwszego etapu prac, drogowcy przystąpią do drugiej fazy, która skupi się na wiadukcie nad rondem Starzyńskiego. Drugi etap asfaltowania jest planowany we wtorek, 9 grudnia, o 21. Remont ma potrwać do piątku, 12 grudnia, do godziny pierwszej w nocy. Drogowcy wygrodzą lewy pas jezdni, prowadzący na wiadukt nad rondem Starzyńskiego. Kierowcy pojadą prawym: do ronda Starzyńskiego lub na Wybrzeże Helskie. Zamknięty zostanie wjazd na wiadukt nad rondem Starzyńskiego w kierunku ronda Żaba. Kierowcy jadący od strony mostu Gdańskiego będą musieli skorzystać z prawego pasa, który umożliwi zjazd na rondo Starzyńskiego. Stamtąd będą mogli kontynuować podróż w dowolnym kierunku ,w tym w stronę ronda Żaba ulicą 11 Listopada lub Szwedzką.

Objazdy i zwężenia, zwłaszcza na moście Gdańskim

Podobnie jak w pierwszym etapie, na moście Gdańskim nad Wybrzeżem Helskim utrzymane będzie zwężenie do jednego pasa ruchu w każdą stronę. Kierowcy muszą liczyć się z objazdami i zwężeniami, zwłaszcza na moście Gdańskim, dlatego warto śledzić bieżące komunikaty i korzystać z aplikacji nawigacyjnych. Choć remonty mogą być uciążliwe, ostateczny efekt z pewnością zrekompensuje tymczasowe niedogodności.

i Autor: info ulice/ Materiały prasowe Na krótkim odcinku mostu, nad ulicą Wybrzeże Helskie, przejazd będzie po jednym pasie w każdą stronę.