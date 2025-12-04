Kierowców czekają weekendowe utrudnienia w drodze na Targówek

Remont ulicy Odrowąża w Warszawie wkracza w decydującą fazę, przynosząc znaczące utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji.

Od 5 do 8 grudnia jezdnia w kierunku ronda Żaba zostanie całkowicie zamknięta, a autobusy linii N14 i N64 pojadą objazdami.

Sprawdź szczegółowe objazdy i dowiedz się, jak ominąć utrudnienia, aby dotrzeć do celu.

Czy tramwaje będą kursować bez zmian? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Warszawa Targówek. Finał prac na Odrowąża

Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 5 grudnia, o 22. To już drugi i zarazem ostatni etap prac drogowych na ulicy Odrowąża. W miniony weekend drogowcy ułożyli nową nawierzchnię na fragmencie od ulicy Staniewickiej do ronda Żaba. Teraz przyszedł czas na dokończenie remontu na odcinku poprzedzającym. Zakończenie i przywrócenie normalnego ruchu planowane jest na poniedziałek, 8 grudnia, o 4 rano. Celem prac jest wymiana zniszczonej nawierzchni, co w przyszłości ma zapewnić większy komfort i bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Kluczowe zmiany w organizacji ruchu dla kierowców

Najważniejszą informacją dla kierowców jest to, że nastąpi całkowite zamknięcie Odrowąża w stronę ronda Żaba. Utrudnienia będą obowiązywać na odcinku od Budowlanej do Staniewickiej. Warto podkreślić, że skrzyżowanie z Staniewicką pozostanie przejezdne.

Zamknięty odcinek i zmiany na skrzyżowaniach

W związku z remontem wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu: Na skrzyżowaniu ulic Wysockiego, Budowlanej i Matki Teresy z Kalkuty kierowcy jadący od strony Wysockiego będą mieli do dyspozycji po jednym pasie do skrętu w prawo (w ul. Matki Teresy z Kalkuty) i w lewo (w ul. Budowlaną). Z Budowlanej nie będzie możliwości wyjazdu na Odrowąża. Z ulicy Matki Teresy z Kalkuty kierowcy będą mogli skręcić tylko w prawo, w stronę Wysockiego. Pożarowa straci połączenie z Odrowąża. Dojazd do niej będzie możliwy od strony Staniewickiej.

Zalecane objazdy – jak ominąć utrudnienia?

Aby zminimalizować niedogodności, wyznaczono trasy objazdowe.

Główny objazd utrudnień dla kierowców jadących w kierunku ronda Żaba poprowadzono ulicami Matki Teresy z Kalkuty oraz św. Wincentego. Na załączonej mapie trasa objazdu oznaczona jest kolorem niebieskim, podczas gdy zamknięty fragment ulicy Odrowąża zaznaczono na czerwono. Kierowcy, którzy będą chcieli dojechać do Pożarowej, powinni skorzystać z dojazdu od strony Staniewickiej. Szczegółową mapę zmian. Zobacz!

FB: Warszawa Wschodnia za 3 miliardy złotych! Gigantyczny remont dworca Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Pasażerowie WTP powinni zapoznać się ze zmianami trasy autobusów nocnych N14 i N64, które w kierunku Dworca Centralnego pojadą trasą objazdową. Od ulicy Łojewskiej autobusy zostaną skierowane na ulice: Chodecką, Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego, skąd wrócą na swoje stałe trasy. Zmiany będą obowiązywały przez cały czas trwania remontu. Tramwaje będą kursowały bez zmian. Więcej szczegółowych informacji na temat zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie WTP

Rozważ transport alternatywny

Ponieważ tramwaje kursują bez zmian, mogą one stanowić doskonałą alternatywę dla samochodu w tym rejonie. Zakończenie prac w poniedziałkowy poranek przyniesie nową, równą nawierzchnię, co jest ostatnim krokiem w modernizacji tej ważnej arterii Targówka.