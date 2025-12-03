Dworzec Centralny przeżył pół wieku! Trzydniowa feta na 50. urodziny Warszawy Centralnej

Dworzec Centralny to już pół wieku historii Warszawy, historii stołecznego centrum i historii podróżnych, którzy przez ten czas wsiadali tu i wysiadali. Świadek przemian i dramatów. Od piątku do niedzieli (5-7 grudnia) Warszawa Centralna będzie świętować 50. urodziny. Władze PKP zapowiadają m.in. koncert niespodziankę, wystawę i kawę.

Dworzec Centralny przeżył pół wieku

Dworzec Warszawa Centralna powstał za szybko i na pokaz. Budowę trwała w tempie, które do dziś budzi niedowierzanie: 1100 dni! Robotnicy pracowali przez całą dobę – przy reflektorach, w pośpiechu i „na skróty”.

Wieczorem 5 grudnia 1975 r. odbyło się uroczyste otwarcie, bo w Warszawie pojawili się PRL-owscy dygnitarze z Leonidem Breżniewem na czele, a jeszcze tej samej nocy część ekipy wróciła, by dokończyć montaż barierek, malowanie ścian i poprawki posadzek. Legenda mówi, że ostatnie kafelki wklejono o świcie, gdy pierwsi pasażerowie ciągnęli już walizki na perony.

I choć Centralny miał być początkowo jedynie „prowizorycznym rozwiązaniem”, zastępującym tyko na pewien czas planowaną super-stację „Warszawa Główna”, to dziś, po pół wieku nikt już o prowizorce nie mówi. Przez 50 lat Centralny stał się jedną z najważniejszych stacji kolejowych w Polsce i ikoną modernizmu. Od 2019 r., kiedy wpisano go do rejestru zabytków i nadano mu imię wybitnego kompozytora Stanisława Moniuszki, obiekt stał się chronionym dziedzictwem kultury.

Ikona PRL-u i miejsce, gdzie było wszystko

W PRL-u to na Centralnym działały najlepiej zaopatrzone bary i kioski. Warszawiacy powtarzali powiedzenie, że „jeśli czegoś nie ma nigdzie w mieście, to na pewno jest Centralnym”. Tylko w ostatnich latach oprócz swojej podstawowej roli dworzec był miejscem przyjęcia uchodźców z Ukrainy, czy „domem” dla wielu bezdomnych.

Był też przez lata bohaterem lub scenografią wielu filmów - od najsłynniejszego serialu „Czterdziestolatek”, przez „Dworzec” Kieślowskiego po „Misia” Barei. Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych z Centralnego miało wiele dziwnych zgubionych przedmiotów. Pracownicy biura do dziś wspominają choćby klatkę z dwiema papugami, zabytkową maszynę do szycia czy pełnowymiarowego manekina, Opowiadają też historię prozaicznej walizki, którą właściciel zostawił, bo „dostał nagły telefon od narzeczonej i musiał jechać natychmiast”. Odebrał ją po trzech miesiącach, przepraszając, że „zajęty był ślubem”.

Plac Centralny w Warszawie gotowy

Dworzec Centralny to serce stolicy. Trzydniowa feta na 50. urodziny Warszawy Centralnej 

– Dworzec Warszawa Centralna to nie tylko symbol współczesnej Polski i kluczowy węzeł komunikacyjny. To serce stolicy, miejsce, które było świadkiem niezliczonych ludzkich historii, a zarazem ikona popkultury bliska wielu pokoleniom Polaków. Dbamy o to, by zachowało godna rangę bramy do stolicy i jednego z najważniejszych symboli polskich kolei – mówi Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A. I zaprasza na trzydniową fetę urodzinową.

Od piątku do niedzieli (5-7 grudnia) w głównej hali dworca staną strefy z atrakcjami. Będzie wystawa, strefa wspomnień, kawa z WARS-u, słodkości od Wedla, interaktywna gra poświęcona historii kolei i PKP i koncert gwiazdy, której nazwisko wczoraj jeszcze było tajemnicą.

W hali głównej dworca będzie można również zobaczyć wystawę „50 lat Dworca Centralnego w Archiwach Państwowych” przygotowaną na podstawie zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych. 5 grudnia zaplanowano oprowadzanie kuratorskie.

Na antresoli dworca powstanie także sentymentalna „strefa wspomnień”, gdzie emitowane będą współczesne i archiwalne nagrania dokumentujące życie tego miejsca. W sobotę 6 grudnia program obchodów wzbogacą atrakcje przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych w związku z Mikołajkami. W niedzielę zakończy się świętowanie jubileuszu 50-lecia Warszawy Centralnej.

Sonda
