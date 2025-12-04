Nowy system z AI będzie zarządzał ruchem w Warszawie. Zareaguje na korki i wypadki

Warszawa rozwinie zaawansowany system zarządzania ruchem oparty m.in. na sztucznej inteligencji, aby poprawić płynność i bezpieczeństwo na drogach.

System o wartości ponad 223,5 mln zł będzie inteligentnie sterował sygnalizacją świetlną na prawie 500 skrzyżowaniach i priorytetyzował komunikację miejską.

System ma reagować na korki i wypadki, a także wykorzysta "cyfrowego bliźniaka" do przewidywania zmian w ruchu.

Gigantyczny kontrakt na zarządzanie ruchem w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) podpisał umowę z firmą Yunex na obsługę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (ZSZR), która zadba o bezpieczeństwo i komfort na stołecznych ulicach przez najbliższe sześć lat. Wartość kontraktu to ponad 223,5 miliona złotych. To znaczący krok w stronę unowocześnienia infrastruktury drogowej miasta.

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, podkreśla znaczenie tej inwestycji: „Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg w mieście to jeden z priorytetów władz miasta. Dlatego od kilku lat przeznaczamy coraz większe środki na budowę i doświetlenie przejść dla pieszych – tylko w zeszłym roku Warszawa uruchomiła dodatkowe 164 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Na tym nie poprzestajemy. Właśnie podpisaliśmy nową umowę na Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w mieście – jeszcze bardziej nowoczesny i inteligentny, a w dodatku wykorzystujący sztuczną inteligencję”.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem – jak to działa?

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (ZSZR) nie jest całkowitą nowością w Warszawie. Jego początki sięgają 2008 roku, kiedy to obejmował zaledwie 37 skrzyżowań, mając na celu usprawnienie ruchu w centrum stolicy. Obecnie system zarządza już niemal 500 skrzyżowaniami, co stanowi ponad połowę wszystkich sygnalizacji świetlnych w mieście i pozwala na dynamiczne sterowanie ruchem w największych arteriach Warszawy. Nowa umowa z firmą Yunex gwarantuje jego dalszy rozwój i unowocześnianie.

Podstawą funkcjonowania systemu jest kompleksowy zestaw narzędzi.

System sterowania ruchem drogowym – jest oparty o sygnalizacje świetlne, z których każda korzysta z pakietu programów dostosowanych do zmian w ruchu, do których informacje spływają z detektorów, czujników i kamer.

System priorytetu dla komunikacji publicznej – który polega na wymianie informacji między sterownikami sygnalizacji a tramwajami, na podstawie ich pozycji GPS.

System monitoringu wizyjnego – 240 rejestrujące kamery obrotowe na skrzyżowaniach, które na bieżąco pokazują sytuację na ulicach.

System zarządzania tunelem w ciągu Wisłostrady – automatycznie wykrywa zdarzenia na podstawie obrazu z 80 kamer.

System gromadzenia danych o ruchu przy pomocy 16 zdalnych stacji pomiarowych.

System informacji dla kierowców o utrudnieniach w ruchu – polega na wyświetlaniu informacji o utrudnieniach w ruchu na tablicach zmiennej treści nad największymi ulicami.

System informacji pogodowej.

Serwis internetowy www.zszr.waw.pl – z informacją na temat poziomu swobody ruchu na ulicach.

System pozwalający na symulację ruchu drogowego.

Kluczową zmianą w nowej odsłonie ZSZR jest przejście od sterowania pojedynczymi skrzyżowaniami do zarządzania całymi korytarzami drogowymi. Nowy system będzie nie tylko dostosowywał cykle świateł do natężenia ruchu, ale również samodzielnie reagował na przypadkowe zdarzenia na drogach oraz podpowiadał optymalne rozwiązania. Algorytmy będą zasilane danymi z systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu, co zwiększy ich precyzję i skuteczność.

Łukasz Puchalski, dyrektor ZDM, wyjaśnia: „Chcemy przejść stopniowo na sterowanie całymi korytarzami drogowymi – zamiast pojedynczymi skrzyżowaniami. Nowy system pozwoli m.in. lepiej rozładowywać korki – dopasowując cykle sygnalizacji i kierując za jej pomocą, w niektórych miejscach, ruch na alternatywne trasy. Ale nie rezygnujemy z wykwalifikowanych specjalistów – możliwe będzie również „ręczne” reagowanie na sytuację na warszawskich drogach. W Centrum Sterowania całą dobę czuwać będą operatorzy, którzy – w razie potrzeby – ustawią taki program sygnalizacji, który lepiej obsłuży konkretne skrzyżowanie w danym momencie”.

Wisłostrada i Rondo Zesłańców Syberyjskich na celowniku

Umowa przewiduje również stałą rozbudowę i modernizację systemu. Operator będzie podłączał do ZSZR około 20 nowych skrzyżowań rocznie oraz rozbudowywał system pomiarowy. Jednym z kluczowych zadań będzie włączenie do systemu alei Niepodległości, stanowiącej ważny korytarz do centrum Warszawy. Planowane jest także zaprojektowanie tam trasy rowerowej.

W ramach umowy wymienione zostaną przestarzałe urządzenia do monitorowania ruchu na około 50 skrzyżowaniach, a także około 300 słupów, 30 km kabli oraz 720 automatycznych detektorów. Modernizacji poddane zostaną również systemy bezpieczeństwa w tunelu Wisłostrady. Przygotowany zostanie także projekt dla Ronda Zesłańców Syberyjskich, wprowadzający na stałe dwa pasy ruchu w tamtejszym tunelu, co dotychczas funkcjonowało jedynie tymczasowo i okazało się skutecznym rozwiązaniem.

Sztuczna inteligencja w mieście

Najbardziej futurystycznym elementem umowy jest opracowanie strategii rozwoju systemu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jedną z przewidywanych funkcji jest stworzenie „cyfrowego bliźniaka” – platformy do testowania, przewidywania i projektowania zmian w ruchu.

„Stawiamy na nowoczesne technologie. Dlatego do planowania potoków ruchu w mieście wykorzystamy sztuczną inteligencję. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem będzie miał drugą, cyfrową i samouczącą się platformę, która przewidzi i zaprojektuje zmiany w ruchu. Im więcej zdarzeń przeanalizuje, tym lepsze rozwiązania zaprojektuje” – dodaje Łukasz Puchalski.