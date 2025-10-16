Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?

Modernistyczna świątynia sprzed ery wieżowców

Choć dziś wydaje się „wciśnięty” między bloki i biurowce, ten budynek powstał wcześniej niż większość otaczających go wieżowców. Kaplica przy ul. Waliców 25 została otwarta 9 września 1961 roku, a dzień później odbył się chrzest 26 osób. Wówczas zbór liczył 130 członków, a sama kaplica, przygotowana na 300 miejsc, była jednym z nowocześniejszych obiektów sakralnych w powojennej Warszawie.

To właśnie tu w 1978 roku podczas swojej wizyty w Polsce kazanie wygłosił światowej sławy ewangelista Billy Graham. Dziś zbór liczy około 300 wiernych, a jego pastorem od 2022 roku jest Jan Osiecki.

Nowe życie modernistycznej bryły

W miejscu, w którym od wielu lat stoi kościół, w ostatnich miesiącach pojawił się ciężki sprzęt, robotnicy. Jak ustaliliśmy w urzędzie dzielnicy, świątynia przejdzie rozbudowę.

− Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie na potrzeby funkcjonowania Zboru − tłumaczy „Super Expressowi” Kamila Kozłowska, naczelniczka wydziału promocji, komunikacji społecznej i funduszy zewnętrznych.

Nowy projekt zakłada powstanie m.in. kancelarii, księgarni, sal szkółki niedzielnej, pokojów dla pastorów i misjonarzy. Całość ma mieć cztery kondygnacje, w tym jedną podziemną z salą na 160 osób. Wysokość nowego budynku wyniesie 15,07 metra. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2026 rok.

Duch wśród betonu

Minimalistyczna kaplica przy Waliców to nie tylko miejsce modlitwy, lecz także symbol trwania wspólnoty w zmieniającym się mieście. Gdy wokół rosły betonowe bloki i szklane biurowce, świątynia baptystów pozostała niezmiennie obecna − prosty, ale mocny znak wiary.

Z pozoru surowy budynek, pozbawiony ozdobników, kryje w sobie bogatą historię sięgającą 1871 roku, kiedy pierwsze spotkania baptystyczne w Warszawie odbywały się w prywatnym mieszkaniu przy ul. Nowolipie 54. Od tamtej pory zbór wielokrotnie zmieniał siedziby, aż wreszcie znalazł swoje stałe miejsce właśnie tutaj − między blokami, w samym sercu stolicy.

Kim są baptyści?

Baptyści to wspólnota chrześcijańska wywodząca się z nurtu protestanckiego, powstała w XVII wieku w Anglii. Ich nazwa pochodzi od greckiego słowa baptizein, oznaczającego „chrzcić”, co odzwierciedla jedno z ich kluczowych przekonań − praktykowanie chrztu wyłącznie osób dorosłych, które świadomie wyznają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.

Odrzucają więc chrzest niemowląt, uznając, że decyzja o przyjęciu chrztu powinna wynikać z osobistego wyboru i nawrócenia. Wierzą w autorytet Pisma Świętego jako jedynego źródła wiary i zasad życia, a także w wolność sumienia i niezależność poszczególnych zborów.

Baptyści kładą duży nacisk na osobistą relację człowieka z Bogiem oraz na wspólnotowy charakter życia religijnego. Ich nabożeństwa są zazwyczaj proste w formie, skoncentrowane na modlitwie, śpiewie i głoszeniu Słowa Bożego.

Nie uznają hierarchii duchownej w takim sensie, jak w Kościele katolickim. Na świecie istnieje wiele odłamów baptystycznych, a ruch ten rozprzestrzenił się zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie baptyści stanowią jedną z największych grup protestanckich.