Warszawa pustoszeje przed Bożym Narodzeniem. Oblężenie na Dworcu Centralnym, tłumy ludzi czekają na pociąg

W sobotę, 23 grudnia od samego rana trwa oblężenie Dworca Centralnego. Wygląda na to, że Warszawa opustoszeje przed świętami Bożego Narodzenia, ponieważ tłumy ludzi pojawiły się na dworcu, żeby wyjechać z miasta w rodzinne strony.

Chętnych do wyjazdu jest tak dużo, że nie ma co liczyć na komfortową podróż pociągiem. Niestety wielu warszawiaków wyjazd zaplanowało na ostatnią chwilę, w związku z tym na dworcu panuje tłok, a pociągi są przepełnione.

Gdzie warszawiacy wyjeżdżają na święta?

Okazuje się, że duża część warszawiaków wyjeżdżających z miasta na Boże Narodzenia ma do pokonania spory dystans pociągiem. Portal warszawa.naszemiasto.pl podaje, że najpopularniejszymi kierunkami wyjazdów na święta są: Wrocław, Bydgoszcz i Gdynia. Sporo osób chce się też dostać do Krakowa, Lublina, Rzeszowa, ale też - i to można uznać za niespodziankę - do Jeleniej Góry.

Wzruszająca wigilia w Domu Artystów w Skolimowie.