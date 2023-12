Sklepy otwarte w święta w Warszawie. Tu zrobisz zakupy w Boże Narodzenie 2023

Widzieliście go?

Wigilia i Boże Narodzenie 2023. Czy sklepy w Warszawie będą otwarte?

Jak wszyscy wiedzą pod koniec listopada Sejm przyjął ustawę, dzięki której zmieniły się terminy niedziel handlowych w grudniu 2023. Wyznaczono dwie nowe daty i był to 10 oraz 17 grudnia. Natomiast Wigilia 2023, przypadająca w dzień pański, ma być dniem wolnym od pracy i sklepy tego dnia będą zamknięte. Jednak są wyjątki!

Według przepisów, zakaz handlu nie obowiązuje placówek handlowych, gdzie sprzedaż jest prowadzona osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną. Oznacza to, że właściciel może otworzyć sklep, ale pod warunkiem, że pracuje we własnym imieniu. Dlatego podobnie jak w niedziele niehandlowe, sklepy sieci Żabka mogą być otwarte. Warto pamiętać, ze godziny otwarcia są ustalane przez właścicieli danego punktu, ale sklepy nie będą raczej czynne dłużej nic do godziny 14. W święta w dużej ilości przypadków mogą być otwarte również sklepy sieci Odido, ale w skróconych godzinach, również ustalonych przez właściciela. Czynne będą też stacje benzynowe, na których można kupić podstawowe produkty.