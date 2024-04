Zapłaciła ponad 1,5 tys. zł za kolację w Warszawie. Powiedziała wprost, czy było warto

Dostała listę prezentów komunijnych i złapała się za głowę. Symboliczna pamiątka to już przeszłość, musi być na bogato. "Czy za kilka lat będziemy dawali dzieciom na komunię samochody?"

Konto Wyższy Instytut Smaku na TikToku obserwuje prawie 172 tys. osób. Prowadzi je Aga, która odwiedza i recenzuje restauracje. Przyszedł też czas na warszawski lokal, mogący pochwalić się gwiazdką Michelin. Chodzi o restaurację "Nuta" położoną przy placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Zwykły śmiertelnik nie ma czego tam szukać. Wyszukane są nie tylko dania, ale również ceny, jakie trzeba za nie zapłacić. Niewielu stać na taki luksus.

Koszt trwającej 3,5 godz. kolacji wyniósł bowiem 1 tys. 556 złotych 50 groszy! W tym wliczone było 10 proc. napiwku, czyli 141 złotych 50 groszy.

Czy kolacja była warta swojej ceny?

"Od restauracji tej klasy wymagam więcej"

Recenzentka kulinarna nie była jednak w pełni zadowolona z doświadczenia w stołecznej restauracji, która słynie z dań na najwyższym poziomie. Mimo że posiłki były pięknie i kreatywnie podane, to nie wszystkie spełniły oczekiwania kobiety.

- Rewelacyjna była połowa, a druga połowa niczym mnie nie zachwyciła. Od restauracji tej klasy wymagam więcej - stwierdziła na nagraniu opublikowanym na TikToku.

Recenzentka doceniła zaangażowanie zespołu restauracji w to, by każdy klient czuł się odpowiednio zaopiekowany oraz przygotowanie dań z najwyższej jakości składników. Zwróciła też uwagę, że szef kuchni "przywiózł smaki z ziemi włoskiej do Polski, a po drodze zahaczył o Azję". Ostatecznie lokal otrzymał od niej ocenę 7/10.

Opinie są podzielone

Pod opublikowanym nagraniem pojawiły się komentarze osób, które podzieliły się odczuciami po swojej wizycie w tej restauracji. Jak to zwykle bywa, zdania są podzielone. Nie obyło się bez negatywnych opinii.

"Byłem z żoną rok temu 22 lutego. Nie mamy problemów gastrycznych a mimo to mieliśmy zgagę następnego poranka, a jest mi to obce uczucie" – napisała jedna z osób.

"Byłam raz i nigdy więcej, kolacje zakończyłam głową w toalecie nie polecam" - napisał ktoś inny.