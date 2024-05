i Autor: policja Miał się urodzić dopiero za 35 lat. Policjanci oniemieli na ten widok

Szok!

Miał się urodzić dopiero za 35 lat. Policjanci oniemieli na ten widok

mk 22:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Obywatel Nepalu został zatrzymany do kontroli. Policjanci poprosili go o prawo jazdy. Gdy młody kierowca pokazał im dokument, mundurowi oniemieli. Wynikało z niego, że ma się urodzićdopiero za 35 lat. Teraz 21-latkiem z dalekiego kraju zajmie się sąd. Mogą go spotkać surowe konsekwencje.