1 stycznia musisz iść do kościoła. "Lista świąt nakazanych"

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-01-01

Jeśli jesteś katolikiem, bez względu na zmęczenie sylwestrową imprezą musisz iść dziś, 1 stycznia do kościoła na mszę. Nie dlatego, że to pierwszy dzień nowego roku. Chodzi o uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która przypada właśnie 1 stycznia. Znajduje się ona na tak zwanej liście świąt nakazanych, czyli takich, które trzymający się kościelnych zasad katolik musi uczcić wizytą w kościele.

Nowy Rok w Kościele katolickim. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i obowiązek udziału w mszy

Czy wiesz, że 1 stycznia każdy katolik ma obowiązek pójść do kościoła? Powodem nie jest wcale to, ze zaczyna się nowy rok. Tego dnia obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – jedno z najważniejszych świąt maryjnych i jednocześnie tak zwane święto nakazane. Oznacza to, że wierni są zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac poza tymi koniecznymi.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi jest najstarszym świętem maryjnym. Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego katolicy mają obowiązek uczestniczyć tego dnia w eucharystii. Kościół dopuszcza także udział w mszy odprawianej wieczorem dnia poprzedzającego uroczystość. Prawo kanoniczne przewiduje jednak sytuacje nadzwyczajne. Jeśli z powodu braku kapłana lub innej poważnej przyczyny wierny nie może uczestniczyć w mszy świętej, Kościół zaleca udział w Liturgii Słowa, o ile jest ona sprawowana w parafii. W innym przypadku wskazuje na potrzebę poświęcenia czasu na modlitwę indywidualną lub w grupie.

Lista świąt nakazanych. Kiedy katolik ma obowiązek pójść do kościoła w 2026 roku?

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi należy do katalogu świąt nakazanych w Kościele katolickim. Oprócz 1 stycznia są to m.in. uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz Narodzenie Pańskie (25 grudnia).

