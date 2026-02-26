Strzały na Pomorzu! Śrut przebił szyby w czterech mieszkaniach. "Jesteśmy poszkodowani"

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-26 10:05

Nagle usłyszeli huk i odgłos tłuczonego szkła. Mieszkańcy jednego z bloków Siemirowicach są przerażeni wydarzeniami, do których doszło w sobotę, 21 lutego. Ktoś strzelał z wiatrówki w okna lokatorów. Śrut przebił szyby w czterech lokalach tego samego budynku. Sprawą zajmuje się policja. - Kiedyś takie bandyckie wybryki nie miały miejsca! -- relacjonują mieszkańcy w mediach społecznościowych.

Strzały na Pomorzu! Śrut przebił szyby w czterech mieszkaniach. Jesteśmy poszkodowani

i

Autor: Anna Kisiel, Facebook/screen

Ktoś strzelał do okien w Siemirowicach. Cztery mieszkania z uszkodzonymi szybami

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 21 lutego, na jednym z osiedli w Siemirowicach w gminie Cewice (woj. pomorskie). Nieznana osoba oddała strzały z wiatrówki w kierunku bloku mieszkalnego. Śrut przebił szyby w czterech mieszkaniach.

Lokatorzy nie kryją oburzenia i opisują sytuację w mediach społecznościowych.

- Mam nadzieję że szybko ustalą sprawcę. Nie tylko ja jestem poszkodowana jest nas już cztery osoby - relacjonuje mieszkanka bloku w mediach społecznościowych.

Inna mieszkanka podkreśla, że podobne incydenty w przeszłości były tu nie do pomyślenia.

- Za naszych czasów Siemirowice to było najbezpieczniejsze miejsce na ziemi i takie bandyckie wybryki nie miały miejsca! - dodaje druga.

Policja wszczęła postępowanie. Trwa ustalanie sprawcy

Jak donisi "Dziennik Bałtycki", tuż po zdarzeniu na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze prowadzą czynności w kierunku zniszczenia mienia, ponieważ straty są znaczne. Komenda Powiatowa Policji w Lęborku zaznacza, że mundurowi pracują nad ustaleniem tożsamości sprawcy oraz jego zatrzymaniem.

Na razie nie wiadomo, czy całe zdarzenie było bezmyślnym wybrykiem, czy za atakiem stały poważniejsze motywy. Mimo wszystko, wśród mieszkańców narasta niepokój i obawa o bezpieczeństwo.

Zbigniew Krefta, sołtys Siemirowic, podkreślił w rozmowie z portalem, że nie kryje swojego oburzenia w związku z zaistniałą sytuacją. Zwraca uwagę, że współczesne wiatrówki mają dużą moc i mogą wyrządzić poważną krzywdę. Jak zaznacza, skoro śrut bez problemu przebił szybę, w przypadku trafienia w człowieka mógłby doprowadzić do poważnego okaleczenia, a nawet śmierci.

Przeczytaj także:
Egzotyczny gad uwięziony w kuchni. Strażacy musieli rozebrać meble!
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Aby do zimy!!!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki