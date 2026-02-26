Wykonaj ten oprysk na przełomie marca i lutego, a ćmy bukszpanowej nie zauważysz w tym sezonie. Zabija larwy zanim się wylęgną. Wiosenny sposób na ćmę bukszpanową

Ćma bukszpanowa, inwazyjny szkodnik z Azji, atakuje rośliny od wiosny do wczesnej jesieni.

Larwy ćmy żerują na bukszpanie, trzmielinie i ostrokrzewach, prowadząc do ich obumierania.

Zauważono białą pajęczynę na liściach lub brązowienie roślin? Sprawdź, jak skutecznie pozbyć się tego szkodnika.

Odkryj naturalny oprysk, który uratuje Twoje rośliny.

Czy wiosną żeruje ćma bukszpanowa?

Przybyła do Polski z Azji stosunkowo niedawno. W niecałe 20 lat zyskała stasuj jednego z najbardziej uciążliwych i destrukcyjnych szkodników w ogrodzie. Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to gatunek żarłocznego motyla, który ogołaca rośliny i prowadzi do ich obumarcia. W polskim klimacie ćma bukszpanowa najczęściej atakuje bukszpan, trzmieliny, a także ostrokrzewy. Najbardziej niebezpiecznie są larwy, które żerują bezpośednio w roślinach doprowadzając do wielkich zniszczeń. Sezon aktywności ćmy bukszpanowej przypada praktycznie na okres od wiosny do wczesnej jesieni. Warto jednak pierwsze opryski przeprowadzać już po koniec zimy ponieważ larwy bardzo często zimują ukryte w krzewach i wylęgają się już w marcu. Ćma bukszpanowa w naszym klimacie nie ma naturalnych wrogów dlatego też zainfekowanie rośliny należy ratować naturalnymi opryskami.

Jak zauważyć, że krzewy zostały zaatakowane przez ćmę bukszpanową?

Ćma bukszpanowa daje bardzo charakterystyczne objawy swojej bytności. To przede wszystkim pojawiająca się biała pajęczyna oplatająca liście. W czasie największej aktywności można również zauważyć latające dorosłe osobniki. Zaatakowane rośliny z czasem zaczynają brązowieć i usychać.

Wymieszaj ze sobą te dwa składniki i opryskaj rośliny. Zabija ćmę bukszpanową w kilka dni

Skutecznym i naturalnym rozwiązaniem jest użycie mieszanki octu i wody. Wymieszaj ocet spirytusowy z wodą w stosunku 1:10 i dodaj kilka łyżek oleju rzepakowego. Spryskaj bukszpan tą miksturą, a po 30 minutach dokładnie opłucz krzew czystą wodą. Olej rzepakowy działa mechanicznie na ćmę bukszpanową tworząc na ich odwłokach lepką warstwę, która utrudnia szkodnikom poruszanie się. Dodatkowo olej zatyka otwory gębowe prowadząc do uduszenia. Z kolei ocet działa drażniąco. Odstrasza dorosłe osobniki od roślin i niszczy jaja. Kwasowa formuła octu sprawia, że larwy tracą przyczepność i spadają z krzewów. Oprysk z oleju rzepakowego oraz octu najlepiej jest stosować wczesną wiosną, gdy larwy są jeszcze bardzo małe. Dzięki temu jego skuteczność jest wyższa, a ty w ten sposób uwolnisz swoje rośliny od ćmy bukszpanowej na cały sezon.