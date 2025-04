Zagotuj w wodzie i spryskaj rośliny, a ćma bukszpanowa w dobę padnie martwa. Bez wydawania pieniędzy w sklepie ogrodniczym. Domowy oprysk na ćmę bukszpanową, który działa za każdym razem

Co zrobić z rabarbarem? Prosty przepis na ciasto, które zawsze się udaje i pomysły na to, jak jeszcze wykorzystać rabarbar w kuchni

Jeszcze lata temu ogrodnicy najmocniej zmagali się z atakami mszyc oraz stonki. Teraz jednym z najpoważniejszych szkodników w ogrodach jest ćma bukszpanowa. To gatunek nocnego motyla, który do Europy przywędrował z Azji. W Polsce pojawił się po raz pierwsze około 13 lat temu. Od tego czasu ćma bukszpanowa niszczy uprawy wielu roślin. Ja sama nazwa wskazuje najczęściej atakuje bukszpan, ale nie tylko. Szkodniki te żerują również na trzmielinie, ostrokrzewach oraz laurowiśni. Najpoważniejsze zagrożenie stwarzają larwy, które niszczą rośliny. Wygryzają one dziury w liściach oraz w pędach doprowadzając do całkowitego obumierania roślin.

Do pozbycia się ćmy bukszpanowej najczęściej polecany są profesjonalne opryski. Są one skuteczne i działają szybko. Jednym z częściej rekomendowanych środków na ćmę bukszpanową są preparaty zawierające bakterie Bacillus thuringiensis. Doprowadzają one do szybkiej śmierci szkodników. Wiele osób nie chce jednak sięgać po kupne, często inwazyjne, preparaty. W takiej sytuacji można wypróbować domowe opryski na ćmę bukszpanową. Ogrodnicy najczęściej polecają dwa sposoby. Pierwszy z nich sprawdzi się, gdy ćma bukszpanowa nie zaatakowała jeszcze całej rośliny. Wystarczy obrać kilka ząbków świeżego czosnku, rozgnieść go i zagotować w wodzie. Po tym czasie należy odstawić wywar na kilka godzin, a następnie przelać do butelki z atomizerem i dokładnie spryskać rośliny. Nie wolno pominąć wewnętrznej części liści oraz pędów przy samej ziemi. Zapach czosnku działa odstraszająco, a dodatkowo warzywo to blokuje rozwój larw.

Kolejnym, domowym sposobem na pozbycie się ćmy bukszpanowej jest niezastąpiony ocet. Przygotowanie oprysku na bazie octu jest banalnie proste. Należy wymieszać biały ocet z wodą w proporcjach 1:10. Można dodać takie niewielką ilość ekologicznego płynu do naczyń. Sprawi on, że roztwór nie spłynie z liści i gałęzi, a utrzyma się nieco dłużej. Rozcieńczony z wodą ocet zabija osobniki ćmy bukszpanowej oraz unieruchomia je, dzięki czemu można pozbyć się ich mechanicznie.

Jak rozpoznać, że rośliny zostały zaatakowane przez ćmę bukszpanową?

Obecność ćmy bukszpanowej jest charakterystyczna. Jednym z najbardziej rozpoznawanych objawów są białe pajęczyny i kłębki pojawiające się na krzewach. Przypominają one białe połacie waty pokrywające całą roślinę. Ćma bukszpanowa sprawia, że liście roślin zaczynają brązowieć i obumierać. Zauważalne są także same szkodniki w postaci larw oraz dorosłych osobników.