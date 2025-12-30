Zaczęło się! W całej Polsce wydano ostrzeżenia i alerty RCB. Zacznie się już 31 grudnia z samego rana. "Będzie sypać tak, że nie będzie widać świata"

Nadchodząca zima w Polsce przyniesie prawdziwe mrozy i obfite opady śniegu, szczególnie na północy kraju.

Synoptycy prognozują rzadkie zjawisko "lake effect" z Bałtyku, które może spowodować intensywne opady śniegu do 30-40 cm w ciągu kilku godzin.

Sylwester i Nowy Rok zapowiadają się mroźnie i śnieżnie; sprawdź, jak przygotować się na ekstremalne warunki pogodowe!

Czy ta zima będzie tak sroga jak "zima stulecia" z 1978/1979 roku? Przeczytaj, co czeka nas w pogodzie!

Pogoda na sylwestra 2025 i nowy rok 2026. Nadchodzi zima

Ostatnie dni 2025 roku nie rozpieszczają nas pogodowo. Choć w wielu rejonach Polski, we wtorkowy poranek sypnęło śniegiem to pogoda może okazać się zdradliwa. Już w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia aura dała ostro w kość. Oblodzone chodniki i jezdnie zamieniły się w niebezpieczną pułapkę. W wielu miejscach polski dochodziło do wypadków, a ich piesi musieli bardzo uważać, by nie poślizgnąć się na oblodzonych chodniku. Prognozy wskazują, że taka pogoda utrzyma się jeszcze przez kilka dni, a dodatkowo dojdą kolejne niesprzyjające zjawiska.

W nadchodzących dniach w końcu pojawi się prawdziwa zima. Sypnie mocno śniegiem, który będzie się utrzymywać. Dodatkowo w Polsce prognozowane jest nietypowe zjawisko, takie jak "lake effect". To bardzo rzadka sytuacja w naszym kraju. – Występuje on (lake effect przyp. red.) głównie w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, kiedy znad Kanady, znad Arktyki, przychodzą bardzo mroźne masy powietrza i przemieszczają się nad ciepłymi jeziorami, nad Ontario, nad Michigan – przekazał Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl. Gdy ogromne masy powietrza przemieszczają się nad zbiornikami z wodą dochodzi do ich schłodzenia. W efekcie w wielu rejonach Polski powstaną ogromne chmury, z których będzie intensywnie pasać. – Synoptycy prognozują, że w związku z efektem jeziora, w naszym przypadku efektem Bałtyku, w północno-wschodniej Polsce może spaść miejscami 30-40 centymetrów śniegu w ciągu kilku godzin. To będą przelotne opady. Może być tak, że będzie słońce, a po chwili pojawi się burzowa chmura ze śniegiem, który będzie sypać tak, że nie będzie widać świata – powiedział Tomasz Wasilewski.

Temperatura w ostatni dzień 2025 roku będzie oscylowała wokół -4 stopni Celsjusza na wschodzie oraz centrum. Nieco cieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą około 1 stopnia Celsjusza. Meteorolodzy wskazują, że nada będzie sypać śnieg. W wielu rejonach spadnie nawet 5 cm śniegu, a na Pomorzu może to być nawet 15 cm. Cały czas odczuwalny będzie potężny wiatr, który może utrudniać spacery i jazdę samochodem.

Jak się przygotować na mróz i wiatr?

Przygotowanie do mroźnej, śnieżnej i wietrznej pogody wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje zarówno odpowiednie ubranie, ochronę ciała, jak i zabezpieczenie domu oraz samochodu. Kluczowe jest ubieranie się na cebulkę: zacznij od termoaktywnej bielizny, która odprowadzi wilgoć, następnie załóż warstwę izolacyjną, taką jak polar czy wełniany sweter, a na wierzch wodoodporną i wiatroszczelną kurtkę oraz spodnie. Nie zapomnij o ciepłej czapce zakrywającej uszy, szaliku lub kominie, wodoodpornych rękawiczkach oraz solidnych, nieprzemakalnych butach z dobrą przyczepnością.

Ochrona skóry jest równie ważna. Tłuste kremy do twarzy i pomadki do ust z filtrem UV zapobiegną odmrożeniom i przesuszeniu. Pamiętaj o nawadnianiu organizmu, pijąc dużo wody, ponieważ suche, zimne powietrze szybko odwadnia. Zadbaj też o kaloryczne posiłki, które dostarczą energii potrzebnej do utrzymania ciepła.

W domu sprawdź sprawność ogrzewania i upewnij się, że masz wystarczający zapas paliwa. Uszczelnij okna i drzwi, aby zminimalizować utratę ciepła, a zewnętrzne rury zabezpiecz przed zamarzaniem. Warto mieć pod ręką koce, śpiwory oraz naładowany powerbank i latarkę na wypadek awarii prądu.

Samochód również wymaga uwagi. Upewnij się, że masz zimowy płyn do spryskiwaczy i płyn chłodniczy odporny na mróz. Koniecznie załóż opony zimowe i sprawdź stan akumulatora. W bagażniku powinny znaleźć się kable rozruchowe, łopata do śniegu, koc, latarka, skrobaczka do szyb i szczotka. Staraj się utrzymywać bak zatankowany przynajmniej do połowy, aby zapobiec zamarzaniu paliwa.

Prawdziwa zima w Polsce. Te lata wstrząsnęły krajem

Dawniej zima to była prawdziwa walka o przetrwanie. W czasach przed erą prądu całe wsie przygotowywały się do nadejścia zimy. Uważano, że każdy, kto nie przygotował odpowiednich zapasów mógł mieć trudności z dotrwaniem do wiosny. W XX wieku wiele się zmieniło, ale nadal zimy były ostre i mroźne. Najbardziej pamiętna była zima stulecia z przełomu lat 1978/1979. Kraj wtedy sparaliżowały ostre mrozy sięgające nawet minus 30 stopni Celsjusza. Co ciekawe, wtedy też nic nie zapowiadało tak ostrego ataku zimy. Po dość łagodnym grudniu, w noc sylwestrową przyszło potężne ochłodzenie. Ogromne opady śniegu sprawiły, że drogi stały się nieprzejezdne. Zamknięto szkoły i uczelnie, a Port w Gdańsku zamarł unieruchamiając dwa statki. Mrozy i opady utrzymywały się przed stały styczeń 1979 roku, a prawdziwa zima trwała aż do początku marca.

Zima stulecia nie była jednak jedyna. Dawniej często przez Polskę przetaczały się potężne fronty, a zima trzymała miesiącami. 10 lutego 1929 roku w Żywcu zanotowano minus 40,6 stopni Celsjusza. Uznaje się, że luty 1929 roku mógł być najzimniejszym miesiącem w historii pomiarów w naszym kraju. W wieli miastach zanotowano mrozy na poziomie minus 30 lub minus 40 stopni Celsjusza. Zawieszono wtedy nawet zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Również zima z przełomu lat 1939 i 1940 przyniosła ze sobą arktyczne zimno i potężne opady śniegu. Kraj owładnięty wojną musiał dodatkowo radzić sobie z potęgą natury. W ostatnich latach najbardziej pamiętną zimą była ta z roku 2013. Nie była ona może rekordowo mroźna, ale trwała bardzo długo. Na Wielkanoc, z dnia 31 marca na 1 kwietnia nad Polskę przywędrowały ogromnie opady śniegu. Gdy ludzie szli do kościołów ze święconką wokół leżały spore zaspy śniegu.