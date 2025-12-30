W 2026 roku przesunęli ważne święto! To wpłynie na majówkę 2026

Wielkanoc w 2026 roku przypada wcześnie, co wpływa na daty innych ważnych świąt kościelnych.

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, tradycyjnie obchodzone 3 maja, zostanie przeniesione.

Sprawdź, dlaczego Episkopat podjął tę decyzję i jak wpłynie to na kalendarz liturgiczny oraz dni wolne od pracy w 2026 roku!

Ważne święta kościelne w 2026 będzie obchodzone w innym terminie

Wiele świąt w Kościele Katolickim związanym jest z datą Wielkanocy, a ta, jak wiemy, jest ruchoma. W 2026 roku Wielkanoc będzie obchodzić na początku kwietnia. Niedziela Wielkanocna wypadanie 5 kwietnia. Z tego też powodu inne święta kościelnie będą powiązane z tą datą.

W Kościele szczególnie znaczenie ma piąta Niedziela Wielkanocna, która w tym roku przypadnie na 3 maja, czyli na dzień Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest to święto ustanowione w 1920 roku i upamiętnia śluby lwowskie Jana II Kazimierza Wazy z 1656 roku.

W kalendarzu liturgicznym obchody związane z Niedzielami Wielkanocnymi mają pierwszeństwo nad innymi uroczystościami. W związku z tym Episkopat podjął decyzję o przeniesieniu obchodów święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na dzień wcześniejszy, czyli na 2 maja. Oficjalny komunikat w tej sprawie został już opublikowany przez biuro prasowe Episkopatu.

Przeniesienie obchodów święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w 2026 roku przyniesie też inne zmiany w kalendarzu liturgicznym. Na 4 maja przeniesiono wydarzenie, które tradycyjnie obchodzone są 2 maja. Chodzi o wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. W 2026 roku będzie ono obchodzone razem ze wspomnieniem św. Floriana, męczennika, jako wspomnienia dowolne.

Czy 2 maja 2026 będzie dniem wolnym od pracy?

Przeniesienie obchodów Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na 2 maja nie wpłynie na kalendarz dni wolnych od pracy. 2 maja 2026 wypada w sobotę i większość pracowników będzie miała wolne. Dniem wolny od pracy jest 1 i 3 maja. Ten drugi w 2026 roku wypada w niedziele.