Obcokrajowcy wzdrygają się na dźwięk tego imienia! W Polsce nadal jest bardzo popularne! Za granicą wzbudza uśmiech

Karolina Piątkowska
2025-12-26 17:40

Polskie imię, które śmieszy obcokrajowców. Niektóre polskie wyrazy i imiona za granicą brzmią śmiesznie. Przyzwyczailiśmy się, że polskie słowa wywołują uśmiech w Czechach i odwrotnie, jednak jak się okazuje również Rumuni pękają ze śmiechu słysząc jednak z polskich imion. Chodzi o popularne imię dla dziewczynki. W języku rumuńskim oznacza ono osobę pijaną. Raczej rodzicom wybierającym to imię nie chodziło, by ich córka kojarzyła się Rumunom z miłośnikami wysokoprocentowych trunków. O jakie imię chodzi?

To imię było niezwykle popularne w latach 90. W ubiegłym roku nadano je zaledwie 7 razy

i

Autor: fabrikasimf/Freepik/ Freepik.com
  • Imię Beata, w Polsce kojarzone z radością, ma łacińskie korzenie oznaczające "błogosławiona" lub "szczęśliwa".
  • W Rumunii "beata" oznacza osobę pod wpływem alkoholu, co prowadzi do zabawnych nieporozumień.
  • Inne polskie imiona, jak Kasia, Asia czy Basia, również wywołują zdziwienie lub uśmiech za granicą ze względu na podobieństwo do słów o innym znaczeniu.
  • Jakie jeszcze polskie imiona mogą zaskoczyć obcokrajowców i dlaczego? Przeczytaj cały artykuł!

Imię, które w Polsce brzmi pięknie, a za granicą wzbudza uśmiech. Co oznacza?

W Polsce imię Beata od lat cieszy się dużą popularnością i ma pozytywne konotacje. Ma łacińskie korzenie – pochodzi od słowa beatus i oznacza „błogosławiona, szczęśliwa, przynosząca radość”. To dlatego w naszej kulturze kojarzone jest z osobami radosnymi, pełnymi optymizmu i wewnętrznej siły. 

Jednak w świecie bywa z tym zupełnie inaczej. Za granicą to imię może wywoływać niespodziewane reakcje. Na przykład w Rumunii słowo beata nie jest imieniem – oznacza osobę będącą pod wpływem alkoholu. Dla tamtejszych mieszkańców zderzenie tego znaczenia z polskim imieniem kobiecym często bywa źródłem uśmiechu lub lekkiego zdziwienia. 

Imię Beata - pochodzenie i znaczenie

Imię Beata od żeńskim odpowiednikiem słowa "Beat" i najprawdopodobniej wywodzi się z łaciny. Oznacza "błogosławiona, szczęśliwa i przynosząca szczęście". Beata imieniny obchodzi 8 marca, 29 czerwca, 29 sierpnia i 6 września. Zgodnie ze znaczeniem imion, Beata cechuje się zaradnością i potężnym charakterem. Kobiety noszące te imię są pracowite i potrafią dobrze radzić sobie w trudnych sytuacjach. Najlepiej sprawdzają się w humanistycznych zawodach związanych z psychologią.

Polskie imiona, które za granicą brzmią… zaskakująco. U nas normalne, gdzie indziej budzą śmiech lub zdziwienie

Kasia

Jedno z najpopularniejszych zdrobnień imienia Katarzyna. W krajach anglojęzycznych brzmi niemal identycznie jak angielskie cash (gotówka), przez co bywa odbierane jako żartobne lub niepoważne.

Asia

Dla Polaków to ciepłe i powszechne zdrobnienie imienia Joanna. Za granicą jednak kojarzy się niemal wyłącznie z kontynentem. Przedstawienie się jako „Asia” potrafi wywołać konsternację i pytania w stylu: „z którego kraju w Azji pochodzisz?”.

Basia

W Polsce pełne uroku, domowe imię. W języku hiszpańskim i włoskim jego brzmienie przypomina słowa o zupełnie innym, czasem dwuznacznym znaczeniu, co sprawia, że bywa odbierane z rozbawieniem.

