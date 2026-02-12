Wyjątkowa zbiórka. Klienci Maxi Zoo zebrali 230 tys. zł dla zwierzęcych bohaterów

W ramach polskiej edycji akcji zebrano łącznie 230 000 zł, z czego 223 500 zł pochodziło ze sprzedaży symbolicznych bransoletek przyjaźni, a 6 500 zł stanowiła dodatkowa darowizna przekazana przez Maxi Zoo Polska. Ponieważ w tegorocznej odsłonie akcji wsparciem objęto dwie organizacje, zebrana kwota została podzielona po równo – 115 000 zł trafiło do Fundacji GOPR na wsparcie psów ratowniczych, a 115 000 zł do Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, które od lat prowadzi zajęcia dogoterapii i felinoterapii. Symboliczne przekazanie czeków odbyło się 4 lutego.

– Akcja „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” pokazuje, jak wiele możemy zrobić wspólnie z naszymi klientami. Dzięki tej inicjatywie wspieramy zwierzęta, które każdego dnia pomagają ludziom ratując ich życie w górach albo towarzysząc dzieciom, seniorom i osobom w kryzysie zdrowotnym. To ważna część naszej filozofii i działań, które konsekwentnie realizujemy w Maxi Zoo. – mówi Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska. – Tegoroczna edycja była już jedenastą odsłoną tej inicjatywy. Od jej początku, wspólnie z klientami, zebraliśmy blisko 1,2 mln zł. - dodaje.

Środki przekazane Fundacji GOPR zostaną przeznaczone na szkolenia, sprzęt oraz opiekę nad psami ratowniczymi, które od lat są nieodłączną częścią zespołów poszukiwawczych. – Psy ratownicze GOPR to pełnoprawni członkowie naszych zespołów. Ich skuteczność zależy od regularnych treningów, odpowiedniego przygotowania, sprzętu i opieki, także tej weterynaryjnej. Fundusze zebrane dzięki klientom Maxi Zoo pozwalają nam dbać o rozwój psów i ich bezpieczeństwo podczas służby. – podkreśla Patryk Czermak, Szef Podkomisji Psów Ratowniczych GOPR.

Druga część zebranej kwoty wesprze działalność Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, które bazuje na obecności zwierząt w pracy terapeutycznej z dziećmi, seniorami oraz osobami chorymi. – Zwierzęta wspierające terapię pomagają w rehabilitacji, redukują stres i dają poczucie bezpieczeństwa osobom, które zmagają się z chorobą. Dzięki wsparciu klientów Maxi Zoo będziemy mogli szkolić kolejne zespoły z psami i kotami, by docierać z pomocą do jeszcze większej liczby potrzebujących. – tłumaczy Sabina Złotorowicz ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom.

Inicjatywa ma wymiar międzynarodowy. Akcja „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” była prowadzona we wszystkich sklepach Maxi Zoo i Fressnapf w Europie. Łącznie, dzięki zaangażowaniu klientów w różnych krajach, udało się zebrać ponad 2 200 000 zł na wsparcie zwierząt niosących pomoc ludziom.

Akcja kolejny raz pokazała, że wokół Maxi Zoo tworzy się społeczność, dla której los zwierząt ma znaczenie. Każda zakupiona bransoletka była symbolem troski i solidarności, przekładając się na pomoc dla czworonożnych bohaterów, zarówno tych pracujących w górach, jak i tych towarzyszących ludziom w leczeniu.

i Autor: Maxi Zoo/ Materiały prasowe