Najlepsze filmy na Walentynki. Przy tym klasyku zalejesz się łzami

Walentynki, to idealny moment, by dać się ponieść emocjom - seans filmowy gwarantuje całą paletę wzruszeń.

Te 5 propozycji sprawdzi się w każdej konfiguracji - dla par i dla singli szukających relaksu.

Sprawdź już dziś, co warto obejrzeć w Walentynki.

Święto Zakochanych zbliża się wielkimi krokami i wielu już od dawna zaplanowało na ten wieczór coś wyjątkowego. Niezależnie od tego, czy szykujecie romantyczną kolację we dwoje, czy planujecie "randkę z samym sobą", dobry film to sprawdzony sposób na niezapomniany wieczór, a my wybraliśmy dla was propozycje, które z pewnością zachwycą. Walentynki, to ten moment w roku, kiedy możemy bezkarnie zanurzyć się w świecie wielkich uczuć i zapomnieć o szarej codzienności. Filmowe historie potrafią nie tylko zbudować nastrój, ale też przypomnieć, co tak naprawdę liczy się w relacjach.

DIY: diamentowe świeczki na walentynki. I nie tylko!

Filmowe pewniaki na romantyczny wieczór

Miłość na ekranie niejedno ma imię. Czasem to słodka sielanka, a czasem dramat, przy którym zużyjecie całe pudełko chusteczek. Wybraliśmy produkcje, które internauci i krytycy zgodnie uznają za hity. Oto nasza gorąca piątka:

1. "Casablanca" (1942) – Absolutna legenda i lekcja historii kina w jednym. Rick i Ilsa, wojenna zawierucha i dylematy, które łamią serce. Czy w dzisiejszych czasach taka miłość i poświęcenie są jeszcze możliwe? Ten film to dowód na to, że prawdziwe uczucie potrafi przetrwać wszelkie zawirowania.

– Absolutna legenda i lekcja historii kina w jednym. Rick i Ilsa, wojenna zawierucha i dylematy, które łamią serce. Czy w dzisiejszych czasach taka miłość i poświęcenie są jeszcze możliwe? Ten film to dowód na to, że prawdziwe uczucie potrafi przetrwać wszelkie zawirowania. 2. "Notting Hill" (1999) – Hugh Grant w swoim żywiole. On jest skromnym księgarzem, ona wielką gwiazdą z Hollywood. Brzmi jak scenariusz na głośny mezalians? Ta historia udowadnia, że miłość nie patrzy na status społeczny, a humor i ciepło bijące z ekranu roztopią każdy lód.

– Hugh Grant w swoim żywiole. On jest skromnym księgarzem, ona wielką gwiazdą z Hollywood. Brzmi jak scenariusz na głośny mezalians? Ta historia udowadnia, że miłość nie patrzy na status społeczny, a humor i ciepło bijące z ekranu roztopią każdy lód. 3. "Pamiętnik" (2004) – Uwaga, tu poleją się łzy! Opowieść o uczuciu dwojga młodych ludzi, które Noah odczytuje swojej chorej na Alzheimera żonie Allie w domu opieki, poruszy was do głębi. Jeśli szukacie dowodu na to, że miłość aż po grobową deskę istnieje, ten melodramat was nie zawiedzie.

– Uwaga, tu poleją się łzy! Opowieść o uczuciu dwojga młodych ludzi, które Noah odczytuje swojej chorej na Alzheimera żonie Allie w domu opieki, poruszy was do głębi. Jeśli szukacie dowodu na to, że miłość aż po grobową deskę istnieje, ten melodramat was nie zawiedzie. 4. "La La Land" (2016) – Musical, który wywołał w Hollywood niemałe zamieszanie. Czy kariera jest ważniejsza od uczuć? Mia i Sebastian muszą zmierzyć się z tym brutalnym pytaniem. To uczta dla oczu i uszu, ale też gorzka lekcja o cenie marzeń.

– Musical, który wywołał w Hollywood niemałe zamieszanie. Czy kariera jest ważniejsza od uczuć? Mia i Sebastian muszą zmierzyć się z tym brutalnym pytaniem. To uczta dla oczu i uszu, ale też gorzka lekcja o cenie marzeń. 5. "Serce w chmurach" (2023) – Przypadkowe spotkanie na lotnisku, chemia w samolocie i... bolesne rozstanie przy odprawie. Czy los da im drugą szansę w wielkim mieście? Idealna propozycja dla fanów historii o przeznaczeniu.

Niezależnie od tego, na który tytuł postawicie, pamiętajcie o jednym - liczy się klimat. Świece, popcorn i odpowiednie towarzystwo (nawet jeśli to tylko wasz kot) to klucz do sukcesu. Dajcie się porwać tej magii!