Najlepsze filmy na Walentynki. Przy tym klasyku zalejesz się łzami

2026-02-13

Walentynki tuż-tuż, a presja na idealny wieczór rośnie. Czy masz już plan, jak spędzić ten czas, by nie wiało nudą? Mamy dla was propozycję, które uratuje każdą randkę i umili czas singlom. Te tytuły to emocjonalny rollercoaster - od śmiechu po łzy wzruszenia. Sprawdźcie, co warto obejrzeć w Walentynki, by poczuć wyjątkowy klimat tego święta.

Top pięć filmów na Walentynki. Najlepsze propozycje na romantyczny wieczór przed telewizorem

Święto Zakochanych zbliża się wielkimi krokami i wielu już od dawna zaplanowało na ten wieczór coś wyjątkowego. Niezależnie od tego, czy szykujecie romantyczną kolację we dwoje, czy planujecie "randkę z samym sobą", dobry film to sprawdzony sposób na niezapomniany wieczór, a my wybraliśmy dla was propozycje, które z pewnością zachwycą. Walentynki, to ten moment w roku, kiedy możemy bezkarnie zanurzyć się w świecie wielkich uczuć i zapomnieć o szarej codzienności. Filmowe historie potrafią nie tylko zbudować nastrój, ale też przypomnieć, co tak naprawdę liczy się w relacjach.

Filmowe pewniaki na romantyczny wieczór

Miłość na ekranie niejedno ma imię. Czasem to słodka sielanka, a czasem dramat, przy którym zużyjecie całe pudełko chusteczek. Wybraliśmy produkcje, które internauci i krytycy zgodnie uznają za hity. Oto nasza gorąca piątka:

  • 1. "Casablanca" (1942) – Absolutna legenda i lekcja historii kina w jednym. Rick i Ilsa, wojenna zawierucha i dylematy, które łamią serce. Czy w dzisiejszych czasach taka miłość i poświęcenie są jeszcze możliwe? Ten film to dowód na to, że prawdziwe uczucie potrafi przetrwać wszelkie zawirowania.
  • 2. "Notting Hill" (1999) – Hugh Grant w swoim żywiole. On jest skromnym księgarzem, ona wielką gwiazdą z Hollywood. Brzmi jak scenariusz na głośny mezalians? Ta historia udowadnia, że miłość nie patrzy na status społeczny, a humor i ciepło bijące z ekranu roztopią każdy lód.
  • 3. "Pamiętnik" (2004) – Uwaga, tu poleją się łzy! Opowieść o uczuciu dwojga młodych ludzi, które Noah odczytuje swojej chorej na Alzheimera żonie Allie w domu opieki, poruszy was do głębi. Jeśli szukacie dowodu na to, że miłość aż po grobową deskę istnieje, ten melodramat was nie zawiedzie.
  • 4. "La La Land" (2016) – Musical, który wywołał w Hollywood niemałe zamieszanie. Czy kariera jest ważniejsza od uczuć? Mia i Sebastian muszą zmierzyć się z tym brutalnym pytaniem. To uczta dla oczu i uszu, ale też gorzka lekcja o cenie marzeń.
  • 5. "Serce w chmurach" (2023) – Przypadkowe spotkanie na lotnisku, chemia w samolocie i... bolesne rozstanie przy odprawie. Czy los da im drugą szansę w wielkim mieście? Idealna propozycja dla fanów historii o przeznaczeniu.

Niezależnie od tego, na który tytuł postawicie, pamiętajcie o jednym - liczy się klimat. Świece, popcorn i odpowiednie towarzystwo (nawet jeśli to tylko wasz kot) to klucz do sukcesu. Dajcie się porwać tej magii!

