Walentynkowe trendy według wyszukiwarki Google. Czego od miłości i przyjaźni oczekują Polacy?

Intymny quality time zamiast kolacji przy świecach

Walentynkowa kolacja przy świecach to za mało. Polacy coraz częściej szukają sposobów na głębszą interakcję i wspólne spędzenie czasu, a numerem jeden w wyszukiwarce stały się gry dla par oraz bingo dla par. Drugim, wyraźnym kierunkiem jest poszukiwanie prywatności i ucieczka od codzienności - szukamy domków i pokoi z jacuzzi, z dala od tłumów. Tym samym stawiając na komfort, relaks i skupienie na drugiej osobie - to zwrot w kierunku wellness i quality time.

Przyjaźń to nowa miłość

Galentynki, czyli świętowanie z przyjaciółmi, na stałe wpisało się w polski kalendarz. Internauci przede wszystkim szukają wskazówek, jak zorganizować spotkanie w Galentynki, co kupić na prezent czy chcą podpowiedzi dotyczących przygotowania kartek dla najbliższych.

Walentynkowe menu DIY

Polscy internauci kochają gotowanie, także w Walentynki. Zamiast kupować gotowe słodkości, chcą wiedzieć, jak je zrobić w domu. Na liście wyszukiwań królują torty, ciasteczka oraz - bardzo popularne, eleganckie desery “na raz” monoporcje. Co więcej, walentynkowe przysmaki muszą być estetyczne, jednym z popularniejszych zapytań jest przepis na różowy barwnik do lukru. Walentynkowy toast w 2026 roku będziemy wznosić zdecydowanie koktajlami bezalkoholowymi.

Walentynkowy prezent dla… niego!

W Walentynki 2026 kategoria prezentowa w ramach zapytań w wyszukiwarce Google została zdominowana przez akcesoria dla mężczyzn oraz przedmioty dla par. W dniu Walentynek panowie mogą spodziewać się piżam (+280%) oraz kubków (+240%). Wśród prezentów dla par największą popularnością cieszą się bransoletki (+230%) i bluzy (+150%).

Zaplanuj Walentynki w parę chwil z Gemini i Nano Banana

Gemini i Nano Banana mogą stać się osobistym asystentem Kupidyna - zaplanują spotkanie dla przyjaciół czy kreatywną randkę, poszukają prezentów, pysznych przepisów i pomogą w napisaniu życzeń. Wypróbuj poniższy prompt i przygotuj kartkę z okazji Galentynek ze swoim wizerunkiem!

Załącz swoje zdjęcie, które chcesz wykorzystać oraz skorzystaj z tego promptu:

Stwórz stylizowany, ilustrowany wizerunek mnie jako postaci na przedniej stronie kartki z okazji Galentynek 2026. Zachowaj moje charakterystyczne cechy: fryzurę, kolor włosów, karnację, okulary lub dodatki, ale przedstaw mnie w ciepłym, nowoczesnym stylu z czystymi liniami, miękkimi fakturami i lekko vintage'owym charakterem, jak na kartkach Rifle Paper Co. lub walentynkowej ekspozycji w niezależnej księgarni. Powinienem/powinnam przyjąć pozę z ręką na biodrze lub wznoszącą kieliszek, z niewymuszonym uśmiechem.

Otocz mnie elementami ilustracyjnymi: przepełnionymi bukietami kwiatów (piwonie, jaskry, kwiaty polne), rozproszonymi serduszkami w kolorze brudnego różu i złota, małymi gwiazdkami i wiszącą wstążką. Paleta kolorów powinna być ciepła, ale nie przesłodzona, z brudnym różem, terakotą, szałwiową zielenią, kremem i akcentami ze złotej folii. W górnej części kartki, w połączeniu czcionek szeryfowych i kaligraficznych, umieść tekst „Jesteś moim ulubionym człowiekiem” z małym podtytułem. Poniżej: „Szczęśliwych Galentynek”. Na dole umieść małą, drukowaną informację: „Wygenerowano za pomocą [czerwonej emoji miłości]”.

i Autor: Google/ Materiały prasowe

