Zbuntowane Walentynki? Tylko 13 lutego Maraton Antywalentynkowy w Multikinie

Nocny Maraton Filmowy: Horrory = Krew, pot i VHS

Dla wielbicieli mrocznych wrażeń Multikino przygotowało zestaw czterech tytułów, które pokazują różnorodność współczesnego kina grozy. NMF: Horrory to przegląd różnych odmian strachu: od starożytnych klątw po kino paranoiczne. Przedpremierowo pokazany zostanie „Dźwięk śmierci” (reż. Corin Hardy, czas trwania 96 min.). To historia oparta na autentycznym azteckim artefakcie, który według archeologów wydaje dźwięk przypominający ludzki krzyk. Grupa licealistów znajdując wspomniany „gwizdek śmierci”, nieświadomie sprowadza na siebie straszną klątwę.

Kolejnym filmem będzie „Skażenie” (reż. Jonny Campbell, czas trwania 105 min.), klaustrofobiczny thriller z udziałem Joe Keery’ego (gwiazdy „Stranger Things”) oraz Liama Neesona. Gdy temperatura pod dawnym magazynem wojskowym rośnie, uśpiony mikroorganizm zaczyna mutować w niekontrolowany sposób.

Trzecia propozycja to „Niedoręczony list” (reż. Joe DeBoer, Kyle McConaghy, czas trwania 106 min.), ziarnisty thriller w klimacie retro VHS, który miesza psychologiczną intrygę z duszną, paranoiczną historią rodem z zamierzchłych czasów, gdy telefony miały kable.

Zwieńczeniem strasznej nocy będzie „Dom starców” (reż. Mattias Johansson Skoglund, czas trwania 88 min.). Film jest europejskim przykładem nurtu „nordic horror”, kręcony w autentycznym, opuszczonym ośrodku opieki na północy Szwecji. Joel umieszcza w nim matkę, jednak szybko odkrywa, że narastający lęk pensjonariuszy nie wynika z demencji, lecz z mrocznej obecności skrytej w murach placówki.

Nocny Maraton Filmowy: Piep*zyć Mickiewicza

Druga propozycja to pełna dawka energii dla tych, którzy zamiast strachu wolą wybrać młodość i autentyczność. Film „Piep*zyć Mickiewicza” to buntownicza opowieść o nieszablonowym poloniście i jego uczniach, którzy udowadniają, że szkoła ma więcej niż jedną twarz. „Piep*zyć Mickiewicza” (reż. Sara Bustamante-Drozdek, czas trwania 102 min.) to początek historii nauczyciela Jana Sienkiewicza, który trafia do klasy tzw. „wyrzutków”. Natomiast w „Piep*zyć Mickiewicza 2” (czas trwania 102 min.) akcja przenosi się już poza szkolne mury. Bohaterowie muszą zmierzyć się z konsekwencjami własnych

wyborów, testując granice lojalności oraz budując relacje na własnych zasadach. Najnowsza część Piep*zyć Mickiewicza 3” (czas trwania 92 min.) to finałowe starcie z dorosłością i maturą, czas ostatecznych pytań o przyszłość i o to, jak zachować własną tożsamość w świecie, który wymaga dopasowania się do wzorców.

Antywalentynki to propozycja, która przełamie w kinowych salach ogólnie przyjęte schematy. Tym samym Multikino zaprasza widzów do zdecydowania, którą stronę buntu wybierają. Do wyboru są dwie filmowe ścieżki: wielowymiarowy świat grozy w ramach czteroetapowego maratonu horrorów lub pełna trylogia serii „Piep*zyć Mickiewicza”. Tak spędzona noc będzie idealną propozycją dla grup znajomych, czy par szukających innych, nietypowych emocji oraz wszystkich widzów zmęczonych walentynkowym mainstreamem.

Maratony Antywalentynkowe odbędą się 13 lutego o godzinie 22:00 w wybranych kinach sieci Multikino: Bydgoszcz, Gdańsk, Głogów, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa G City Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze.