Urocze imię dla dziewczynki może zawojować porodówki w 2026 roku. Ma w sobie coś magicznego. Ładne imię dla dziewczynki

Wybór imienia to ważna decyzja dla rodziców, a trendy często się zmieniają.

Wiele wskazuje na to, że jedno urocze imię dla dziewczynki może zdominować porodówki w 2026 roku.

To imię, oznaczające "sławną" i "jasną", wraca do łask i zyskuje na popularności.

O jakim imieniu mowa i jakie cechy przypisuje się osobom, które je noszą?

Urocze imię dla dziewczynki może zawojować porodówki w 2026 roku

Wielu przyszłych rodziców już teraz zastanawia się nad imieniem dla swojej pociechy. W końcu ta decyzja musi być przemyślana, gdyż imię będzie towarzyszyć dziecku od urodzenia przez całe życie. I tu oczywiście każdy kieruje się swoimi indywidualnymi upodobaniami. Jedni stawiają na krótkie imiona, inni sugerują się tradycją i sentymentem, co jest szczególnie zauważalne w przypadku najpopularniejszych imion żeńskich w ostatnich latach. Te tradycyjne imiona dla dziewczynek skradły serca polskich rodziców. Są też rodzice, którzy zanim podejmą ostateczną decyzję przyjrzą się szczegółowo znaczeniu imion żeńskich i postawią na to, którego znaczenie będzie im odpowiadać najbardziej. Otóż niektórzy są przekonani, że to właśnie imię determinuje osobowość córki. A jakie imiona żeńskie będą popularne w 2026 roku? Wiele wskazuje na to, że to właśnie to imię dla dziewczynki może zawojować porodówki w nadchodzącym roku. Chodzi o imię Klara, które w ostatnich miesiącach zyskuje na popularności.

Znaczenie imienia Klara. Osobowość

Od kilku tygodni na porodówkach rodzi się coraz więcej dziewczynek o tym prześlicznym imieniu. Zgodnie ze znaczeniem imion, oznacza ono "sławna" lub "jasna". Chodzi o imię Klara. Znaczenie imienia Klara wskazuje, że jest to osoba niezwykle inteligentna, bystra, a przy tym pełna uroku. W życiu radzi sobie doskonale, jest uparta i zawsze dąży do celu. W towarzystwie jest wygadana i pewna siebie. W dzieciństwie wesoła i spontaniczna, szybko się uczy. Ma w sobie coś, co przyciąga do niej ludzi oraz szczęście. Często udaje się jej więc spełniać marzenia i osiągać zamierzone cele. I choć imię Klara cieszyło się sporą popularnością wśród świeżo upieczonych rodziców już kilka lat temu, to przez jakiś czas spadło w rankingach, aby teraz powrócić.

Popularne imiona dla dziewczynek w 2025 roku

Ministerstwo Cyfryzacji zamieściło ranking najpopularniejszych imion dla dziewczynek w pierwszej połowie 2025 roku. To właśnie te imiona najczęściej wybierali świeżo upieczeni rodzice:

Zofia — 2117 (awans z 2. miejsca), Maja — 1946 (spadek z 1. miejsca), Zuzanna — 1864, Laura — 1791, Hanna — 1610, Julia — 1590, Oliwia — 1463, Pola — 1334, Alicja — 1307, Amelia — 1224 (nowość w top 10).