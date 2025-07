Mówi się, że to prześliczne imię dla dziewczynki przyniesie jej szczęście w życiu. Było popularne 100 lat temu, a w 2025 roku wraca w wielkim stylu. Imię dla dziewczynki

Prześliczne imię dla dziewczynki sprzed 100 lat znów staje się modne w 2025 roku

Wielu przyszłych rodziców zastanawia się, jakie imię nadać swojemu dziecku. Niewątpliwie wybór imienia dla dziecka to jedna z najważniejszych decyzji, jakie muszą oni podjąć. To imię będzie towarzyszyć ich córce przez całe życie, wpływając na jej tożsamość, postrzeganie przez innych i być może nawet na jej przyszłość. I oczywiście każdy z nas szukając imienia dla swojego dziecka, kieruje się indywidualnymi upodobaniami. Jedni stawiają na klasyczne, staropolskie imiona żeńskie, inni z kolei wolą krótkie lub oryginalnie brzmiące imiona. Teraz można śmiało powiedzieć, że do łask wraca imię żeńskie, które świeciło triumfy aż sto lat temu. W 2025 roku imię to otrzymuje coraz więcej dziewczynek i ten fakt chyba nikogo nie dziwi, gdyż imię nie tylko przepięknie brzmi, ale ma też wyjątkowe znaczenie. Chodzi o imię Felicja, które w 2025 roku zyskało sporą popularność wśród świeżo upieczonych rodziców.

Znaczenie imienia Felicja. Pochodzenie

Imię Felicja do niedawna zaliczane było do imion rzadkich. Swoje lata popularności miało z pewnością dziesiątki lat temu, potem rodzice coraz rzadziej nadawali je swoim córkom. Imię Felicja pochodzi z łaciny od słowa "felix", które oznacza "szczęśliwa", "pomyślna", "przynosząca szczęście". Stąd też imię Felicja niesie ze sobą przesłanie radości, powodzenia i szczęścia. Warto wspomnieć też, że święta Felicja jest patronką męczenników i dzieci. A jakimi cechami osobowości wyróżnia się Felicja?

Imię Felicja. Znaczenie, osobowość

Osoby o imieniu Felicja są zazwyczaj optymistyczne, towarzyskie, uczuciowe i ambitne. Lubią przebywać w towarzystwie ludzi, są otwarte na nowe znajomości i chętnie pomagają innym. Emanują pozytywną energią i zarażają innych swoim entuzjazmem. Zgodnie ze znaczeniem imion, Felicje mają w sobie naturalny wdzięk i potrafią zachować się w każdej sytuacji. Co ważne, dążą one do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym. Są przy tym wytrwałe i konsekwentne. Mówi się, że imię Felicja jest dobrym wyborem dla rodziców, którzy pragną, aby ich córka była szczęśliwa i spełniona w życiu.