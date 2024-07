To najpiękniejsze imię dla dziewczynki dla świecie. Badacze wybrali imię, które rodzicom podoba się najbardziej. Jest melodyjnie i delikatne

Najpiękniejsze imię dla dziewczynki. Naukowcy wybrali

Czy można orzec, które imię jest najładniejsze? Wielu rodziców z pewnością uznałoby, że to niemożliwe, a dla nich imię własnego dziecka jest najpiękniejsze. Jak podaje onet.pl brytyjscy naukowcy postanowili to sprawdzić. Na Uniwersytecie w Birmingham przeprowadzono szereg badań nad żeńskimi imionami. Przebadano je pod kątem popularności, znaczenia i dźwięczności. Z tej grupy wyłoniono najpiękniejsze imię dla dziewczynki. Jego ogromną siłą jest fakt, że można je nadawać w niemal 40 krajach, w tym w Polsce. Tym imieniem jest Sofia bądź Sophia, które w Polsce znane jest jako Zofia lub Zosia. Imię to od lat króluje w rankingach popularności. W Polsce za cały 2023 rok było ono najchętniej wybieranym żeńskim imieniem.

Znaczenie imienia Zofia

Według brytyjskich naukowców Sophia lub Zofia to bardzo dźwięczne i melodyjne imię. Kojarzy się z ulotnością oraz delikatnością. Pochodzi ono najpewniej od greckiego wyrazu "sophia" i oznacza mądrość. Kobiety o tym imieniu są bardzo wrażliwe i czułe na krzywdę innych. Zawsze są chętne do pomocy. Cechuje je inteligencja oraz wysoko rozwinięta intuicja. Nie boją się porażek i zawsze prą do przodu. W numerologii ich liczbą jest 5. Najpopularniejsze imienin Zofii to Polsce to: 30 kwietnia, 15 maja, 2 września, 18 września, 23 września, 30 września, 18 grudnia

