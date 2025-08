Wazony z czasów PRL-u są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają ich po całym kraju

Czasy PRL-u były okresem trudnym, pełnym ograniczeń i szarości, zarówno w życiu codziennym, jak i w produkcji przemysłowej. Luksus był czymś rzadkim, a przedmioty codziennego użytku, choć funkcjonalne, często nie wyróżniały się niczym szczególnym. Mimo to, wśród wielu produktów, które wychodziły z polskich fabryk, pojawiły się także rzeczy, które na tamte czasy były synonimem elegancji i prestiżu. Wazony, karafki, filiżanki z kryształowego szkła - choć dostępne głównie dla nielicznych - właśnie one stanowiły mały luksus w szarej rzeczywistości. Dziś, po dekadach od ich produkcji są poszukiwane przez kolekcjonerów, osiągając ceny nie z tej ziemi!

Kryształ z czasów PRL-u. Symbol luksusu i elegancji

W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kryształ był dostępny tylko dla wąskiego grona społeczeństwa, a wazony czy szklanki produkowane m.in. przez takie marki jak "Krosno", "Sudety" czy "Zawiercie", były traktowane jako luksusowy element wyposażenia wnętrz. Co ciekawe, bardzo często PRL-owskie kryształy były wręczane nowożeńcom jako ekskluzywny prezent ślubny. Szklane cudeńka chciał mieć każdy, bowiem mówiły one o pewnym statusie społecznym, ale prawie nikt wówczas nie zwracał uwagi na to, na co dziś patrzą kolekcjonerzy, czyli jakość i precyzyjne wykończenie.

Dziś są warte krocie. Kryształy z czasów PRL-u to prawdziwy prestiż

Po wielu latach od produkcji kryształy z PRL-u są prawdziwymi skarbami. Nie każdy jest tego świadom, lecz zdarza się, że ceny szklanek czy wazonów z tamtego okresu są iście wysokie i przekraczają nawet kilka tysięcy złotych. Skąd takie kwoty?

Fenomen wzrostu wartości tych przedmiotów jest nie tylko wynikiem ich rzadkości, ale także zmieniającej się mody na design z lat PRL-u. Kolekcjonerzy doceniają dzisiaj bowiem nie tylko estetykę PRL-owskich wazonów czy szklanek, ale także ich historyczną wartość. To, co kiedyś traktowane było jako zwykły element wyposażenia, teraz uzyskuje miano unikatowego przedmiotu, który łączy w sobie funkcję użytkową i artystyczną.

Nie tylko kryształy! Kolekcjonerzy poszukają również innych perełek

Co ciekawe, wazony i szklanki to niejedyne perełki z czasów PRL-u, które są chętnie kupowane przez kolekcjonerów. Okazuje się, że równie często poszukują oni także znaczków pocztowych, pocztówek czy starych monet, o których więcej pisaliśmy tutaj: Złoto z czasów PRL. Te monety PRL mogą być warte fortunę.