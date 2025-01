Spis treści

Moda na szkło z czasów PRL-u wzrasta

Czasy PRL-u już dawno za nami, lecz nadal wiele osób z sentymentem wraca do tego okresu i okazuje się, że coraz większa część społeczeństwa interesuje się tą historią naszego kraju. Co ciekawe, nawet młodzi zaczynają dostrzegać np. w przedmiotach z PRL-u atrakcyjność i z czasem stają się kolekcjonerami. W szczególności dużym zainteresowanie wśród tego grona osób cieszy się szkło, które uznawane jest za perełkę designu. Wazony powstałe w PRL-u mają unikalny charakter i świetnie wpasowują się w minimalistyczne wnętrza oraz w przestrzenie urządzone np. w stylu retro, więc nie ma się co dziwić, iż tak wiele osób szuka ich na aukcjach internetowych. Największą popularność w ostatnim czasie bez wątpienia zyskały "kryształy dla ubogich", które zaskakują ceną, a ich posiadacze to prawdziwi szczęściarze!

"Kryształ dla ubogich" to dziś prawdziwa perełka dla kolekcjonerów

Miłośnicy szkła z okresu PRL-u są w stanie zapłacić ogromne sumy pieniędzy m.in. za "kryształ dla ubogich", który był produkowany w drugiej połowie lat 70. w Hucie Szkła "Ząbkowice". Kolekcjonerzy w szczególności poszukują wazonu "Asteroid" projektu Jana Sylwestra Drosta, który powstał w 1975 roku.

Wykorzystałem formy talerzy. Po prostu dwa talerze połączyłem tak i pomyślałem sobie: "no przecież wazon nie musi być zawsze okrągły". I przez połączenie tych talerzy, zrobiłem tu takie przejście, żeby wytłocznik wszedł i powstał taki wazon - mówił o swoim projekcie Drost, cytuje portal tvp.info.

Wazon w kształcie spłaszczonego dysku to dziś prawdziwa perełka, która na aukcjach potrafi kosztować nawet 10 tys. zł!

Wazony z okresu PRL-u. Takie cuda mogą skrywać się w twojej piwnicy!

Moda na szkło z czasów PRL-u to nie tylko przejaw tęsknoty za przeszłością, ale także dowód na to, iż polska kultura oraz nasze rzemiosło mają trwałą wartość, która inspiruje kolejne pokolenia. Warto więc dokładnie przejrzeć swoją piwnicę bądź strych, bowiem być może i w twoim domu skrywają się prawdziwe perełki sprzed lat, na których sporo zarobisz!

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć, w której znajdziecie kilka fotografii wazonów z okresu PRL-u.