MEN zaostrza przepisy! Uczniowie będą musieli częściej chodzić do szkoły

Jaka jest obowiązkowa frekwencja w szkole? Polska ewenementem na skalę światową!

Polska wyróżnia się na tle świata pod względem przepisów dotyczących frekwencji w szkole, bowiem aby uczeń został sklasyfikowany, czyli otrzymał promocję do następnej klasy, musi spełnić określone warunki. Jednym z nich jest właśnie frekwencja. Zgodnie z przepisami, student może opuścić nawet 50% zajęć, a i tak zostanie dopuszczony do klasyfikacji. To oznacza, że wystarczy być obecnym na połowie lekcji, aby przejść do następnej klasy.

W Polsce przepisy są dziś takie, że uczeń może mieć 50 proc. wagarów - nieusprawiedliwionych nieobecności. To ewenement na skalę światową - stwierdziła Barbara Nowacka, szefowa resortu edukacji w rozmowie na antenie Radia ZET.

Frekwencja w szkole. MEN szykuje rewolucję

Kwestia niskiej frekwencji części uczniów w szkołach szczególnie nasiliła się w ostatnich latach, zwłaszcza w okresach okołowakacyjnych, takich jak czerwiec i wrzesień, kiedy to rodziny decydują się na wspólne wyjazdy. Dodatkowo nauczyciele obserwują, że uczniowie - szczególnie ci starsi - świadomie planują swoją nieobecność, kalkulując dopuszczalną liczbę opuszczonych dni.

W odpowiedzi na owy problem Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany w przepisach dotyczących frekwencji. Celem jest ograniczenie wagarowania i zachęcenie uczniów do regularnego uczestnictwa w zajęciach. MEN zamierza wprowadzić obowiązek podawania przez rodziców przyczyny nieobecności dziecka w szkole, co ma stanowić barierę dla wagarowiczów i zniechęcić do wyjazdów w trakcie trwania roku szkolnego. Barbara Nowacka rozważa również wprowadzenie wymogu usprawiedliwienia 75% lub 80% wszystkich nieobecności.

