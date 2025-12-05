Zaginęła 21-letnia Oksana. Wyszyła z domu i przepadła

Wyszyła z mieszkania i nie wróciła

Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło do funkcjonariuszy w czwartek. Z ustaleń policjantów wynika, że 21-latka opuściła mieszkanie przy ul. Głuchej i od tamtej chwili nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną.

Rysopis zaginionej

Służby przedstawiły szczegółowy opis wyglądu Oksany Kochubei. Kobieta ma około 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma jasne, krótkie włosy oraz szaroniebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w:

białe zimowe buty,

kremową puchową kurtkę z kapturem,

białą czapkę.

Każdy, kto widział zaginioną lub posiada informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, proszony jest o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji I w Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4. Informacje można przekazać telefonicznie pod numerem 47 741 67 22, alarmowym 112 lub mailowo: [email protected].

