Zaginęła 21-letnia Oksana. Wyszyła z domu i przepadła

2025-12-05 22:28

Policjanci z Gdańska prowadzą poszukiwania 21-letniej Oksany Kochubei. Młoda kobieta wyszła z mieszkania w czwartek 4 grudnia i do tej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Służby apelują o pomoc wszystkich, którzy mogą przekazać informacje na temat jej aktualnego miejsca pobytu.

Policjanci szukają 21-letniej Oksany Kochubei

Autor: Tomasz Warszewski, Komenda Miejska Policji w Gdańsku/ Shutterstock

Wyszyła z mieszkania i nie wróciła

Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło do funkcjonariuszy w czwartek. Z ustaleń policjantów wynika, że 21-latka opuściła mieszkanie przy ul. Głuchej i od tamtej chwili nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną.

Rysopis zaginionej

Służby przedstawiły szczegółowy opis wyglądu Oksany Kochubei. Kobieta ma około 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma jasne, krótkie włosy oraz szaroniebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w:

  • białe zimowe buty,
  • kremową puchową kurtkę z kapturem,
  • białą czapkę.

Każdy, kto widział zaginioną lub posiada informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, proszony jest o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji I w Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4. Informacje można przekazać telefonicznie pod numerem 47 741 67 22, alarmowym 112 lub mailowo: [email protected].

