Nauczyciel zmarł w szkole. Zaniepokojeni uczniowie znaleźli 33-latka w klasie

2025-12-03 13:40

Tragedia w Malborku (woj. pomorskie). Nie żyje 33-letni nauczyciel jednej ze szkół średnich. Nieprzytomnego mężczyznę w klasie znaleźli uczniowie. Młodzież próbowała reanimować pedagoga, niestety bezskutecznie. Policjanci i prokuratura wyjaśniają sprawę tajemniczej śmierci 33-latka.

Autor: Fotodax; ZST Malbork / Facebook/ Shutterstock
Do tragedii doszło w poniedziałek (1 grudnia), tuż po godz. 12. Jak informuje mł. asp. Martyna Orzeł z Komendy Powiatowej Policji w Malborku, uczniów miał zaniepokoić fakt, że 33-letni mężczyzna spóźniał się na lekcję. Weszli więc do klasy i zastali tam nieprzytomnego nauczyciela.

- Natychmiast podjęli czynności reanimacyjne, powiadomili też innych nauczycieli i wezwali pogotowie. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować – wyjaśniła rzeczniczka malborskiej policji w rozmowie z TVN24.

Sprawę tajemniczej śmierci 33-latka wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Dzień po tragedii, 2 grudnia, wszczęto śledztwo. Jak informuje Mariusz Duszyński, rzecznik gdańskiej prokuratury okręgowej, nic nie wskazuje na działanie osób trzecich. Śledztwo formalnie wszczęto w stronę art. 155 Kodeksu karnego, dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci.

W mediach społecznościowych zmarłego nauczyciela pożegnał Zespół Szkół Technicznych numer 4 w Malborku. - Jego zaangażowanie, życzliwość i oddanie uczniom pozostaną w naszej pamięci na zawsze – napisano. - Zatrzymajmy się na moment, by wspomnieć Go z należną mu godnością i wdzięcznością za wszystko, co wniósł do naszej społeczności. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Niech spoczywa w pokoju – czytamy w pożegnalnym wpisie.

Źródło: TVN24 / ZST Malbork

