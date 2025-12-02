Śmierć znanej pływaczki. Justyna miała jedno marzenie. Wypadek wszystko zrujnował

Tragiczny wypadek pod Olsztynem, w którym zginęła młoda mistrzyni pływania, Justyna Burska, znalazł swój finał w sądzie.

Kierowca Toyoty, Jacek D., nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z motocyklem.

Sąd w Olsztynie wydał wyrok, a jego szczegóły budzą kontrowersje wśród bliskich ofiary.

Dowiedz się, jaką karę otrzymał sprawca i dlaczego wywołało to oburzenie.

Do tragedii doszło 17 sierpnia 2024 r., tuż przed godz. 18 na skrzyżowaniu dróg Różnowo – Gady – Olsztyn – Barczewko. Jak ustalili śledczy, Jacek D. tego dnia jechał z pasażerką toyotą avensis w stronę Mrągowa.

Według aktu oskarżenia, młody mężczyzna nienależycie obserwował drogę i nie zatrzymał się przed poziomym oraz pionowym znakiem STOP, po czym wjechał na skrzyżowanie. W tym czasie, od strony Olsztyna, drogą z pierwszeństwem przejazdu poruszała się motocyklistka kierująca hondą. Pojazdem kierowała Justyna Burska, znana pływaczka. Była m.in. wielokrotną medalistką mistrzostw Polski. Na skrzyżowaniu czołowo uderzyła w bok samochodu oskarżonego. Zginęła na miejscu. Miała 29 lat. Ranna została pasażerka toyoty, narzeczona Jacka D. Młoda mistrzyni marzyła o domku na Mazurach, miała już nawet upatrzoną działkę. Niestety, nie zdążyła zrealizować swojego marzenia.

Proces rozpoczął się 30 czerwca 2025 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Jacek D. w pierwszym dniu procesu przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wyraził żal i przeprosił pokrzywdzonych za to, co się stało.

Oskarżony złożył również wyjaśnienia, w których zakwestionował jedynie, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Jacek D. wskazał, że jechał tą drogą pierwszy raz. Podał też, że zbyt późno zobaczył znak STOP. Hamował, ale nie zdołał już zatrzymać się przed skrzyżowaniem.

W mowie końcowej prokurator wniósł o uznanie Jacka D. za winnego i wymierzenie mu kary jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat próby. Oskarżyciel publiczny domagał się również orzeczenia wobec oskarżonego trzyletniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Ponadto, wniósł o orzeczenie nawiązek na rzecz pokrzywdzonych.

Obecna na rozprawie pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego wniosła o wymierzenie oskarżonemu kary czterech lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

We wtorek (2 grudnia) Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał wyrok. Oskarżonego Jacka D. uznano za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tym ustaleniem, że naruszenie przez niego zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym miało charakter nieumyślny. Sąd wymierzył Jackowi D. karę jednego roku pozbawienia wolności. Wykonanie kary jest zawieszone na okres trzech lat tytułem próby. Oskarżony ma raz w roku informować sąd o okresie przebiegu próby poprzez składanie pisemnych sprawozdań. Ponadto Jacek D. ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez 3 lata.

Według mamy Justyny Burskiej wyrok jest niski. Kobieta ze łzami w oczach mówiła, że sąd skupił się na sytuacji oskarżonego (m.in. młody wiek), a nie oskarżonej.

