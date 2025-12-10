Nastolatek zlekceważył czerwone światło i wjechał wprost pod koła samochodu! Wszystko się nagrało

15-latek zignorował czerwone światło i wjechał hulajnogą pod samochód, co doprowadziło do groźnie wyglądającego zdarzenia.

Kierowca volkswagena, unikając potrącenia, uderzył w sygnalizator, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego, a policja przypomina o przepisach dotyczących hulajnóg elektrycznych i konsekwencjach ich łamania.

Jakie są zasady poruszania się hulajnogą elektryczną i dlaczego kask może uratować życie?

Do zdarzenia doszło we wtorek (9 grudnia) około godz. 10:40 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Obiegowej w Olsztynie. Kierujący hulajnogą elektryczną 15-latek zignorował czerwone światło i wjechał na jezdnie wprost pod koła volkswagena. Kierowca chcąc uniknąć potrącenia, zjechał z drogi i uderzył w sygnalizator. Na szczęście, mimo że zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, nikomu nic się nie stało.

- Z uwagi na fakt, że sprawcą tego zdarzenia jest osoba nieletnia, policjanci sporządzili dokumentację, która następnie trafi do sądu rodzinnego - informuje kom. Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Poniżej nagranie ze zdarzenia.

Policjanci przypominają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnienia do jazdy hulajnogą elektryczną zależą od wieku użytkownika. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną bez żadnych dodatkowych uprawnień. Dzieci i młodzież w wieku 10–18 lat muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej na drogach publicznych. Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdzie mogą jeździć wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku jazdy. W przypadku ich braku, może korzystać z jezdni, jeśli dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h.

Jazda chodnikiem jest dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach – gdy brak jest drogi rowerowej, a prędkość na jezdni przekracza 30 km/h. Wówczas należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

Zabronione jest prowadzenie hulajnogi pod wpływem alkoholu, przewożenie pasażerów, zwierząt lub przedmiotów oraz korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku podczas jazdy.

Zgodnie z przepisami, hulajnogę elektryczną można pozostawić na chodniku tylko w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie jego braku – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, równolegle do tej krawędzi. Należy przy tym zapewnić co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni dla pieszych, tak aby nie utrudniać im ruchu

Mundurowi zwracają uwagę, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Wypadki z jej udziałem mogą prowadzić do poważnych obrażeń, szczególnie u dzieci. Uderzenie głową o asfalt może mieć tragiczne skutki. Dlatego tak ważne jest noszenie kasku ochronnego, który może uratować życie.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Olsztynie