Młoda Polka zginęła po poślizgnięciu się na skałach! Tragedia we Włoszech

Anna Kisiel
Źródło PAP
2026-03-16 22:02

25-letnia turystka z Polski zginęła w poniedziałek, 16 marca w słynnej włoskiej krainie Cinque Terre w Ligurii, gdy poślizgnęła się na skałach i uderzyła głową o kamienie. Do tragedii doszło w miasteczku Riomaggiore, jednym z najbardziej malowniczych zakątków wybrzeża, przyciągających turystów z całego świata.

Do wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie (16 marca). Jak podała włoska agencja Ansa, młoda kobieta straciła równowagę na skalistym terenie, co skończyło się uderzeniem głową w kamienie i śmiercią na miejscu. Na ratunek ruszyły służby ratownicze, w tym ratownicy górscy, straż pożarna, kapitanat portu, lokalna służba ratownicza, karabinierzy oraz pogotowie, jednak mimo intensywnej akcji nie udało się uratować życia turystki.

Alarm podniosło kilku młodych mieszkańców Riomaggiore, którzy natychmiast ruszyli z pomocą. To oni jako pierwsi dotarli do kobiety i próbowali udzielić jej wsparcia, zanim na miejsce dotarły służby. Ze względu na trudny teren akcja wydobycia ciała była bardzo skomplikowana. Ostatecznie straż pożarna przetransportowała je pontonem do miasta La Spezia, skąd zostało przewiezione do lokalnych służb medycznych i śledczych.

Służby apelują do odwiedzających Cinque Terre o zachowanie szczególnej ostrożności. W rejonach skalistych, na stromych ścieżkach i przy klifach należy poruszać się powoli, unikać ryzykownych zachowań i dokładnie obserwować teren. Każdy błąd może mieć tragiczne konsekwencje, a szybka pomoc w trudno dostępnych miejscach jest często utrudniona.

